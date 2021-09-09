На Луганщині окупанти обстріляли Трьохізбенку: постраждала п’ятиповерхівка (фото)
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Один з будинків внаслідок потрапляння снаряду загорівся
На Луганщині російські бойовики з важкої артилерії ввечері у середу, 8 вересня, обстріляли мирні населені пункти, розташовані вздовж лінії розмежування. Найбільше постраждали жителі села Трьохізбенка, де снаряди влучили у п’ятиповерхівку і приватні будинки.
Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
Відомо, що російські бойовики гатили з населеного пункту Сміле по будинках Трьохізбенки ввечері 8 вересня. Для цього ворог застосував заборонену артилерію калібрів 120 та 122 мм.
Зазначається, що по житловим будинкам бойовики РФ випустили 30 снарядів, з яких 5 влучили у п’ятиповерхівку, а від інших постраждали сусідній двоповерховий будинок та кілька приватних. Крім того, від обстрілу сталася пожежа у двоповерхівці.
Як зазначив голова Луганської ОДА, до настання холодів пошкоджене житло відновити просто неможливо, тому мешканців квартир та будинків, у які потрапили снаряд, відселять.
Як повідомляв "Телеграф", за 8 вересня від обстрілів російських окупантів також постраждала Мар’їнка. По ній гатили з мінометів 82 калібру. Крім того, за минулу добу одразу вісім українських військових постраждали від обстрілів на Донбасі.
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