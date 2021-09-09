Укр

На Луганщине оккупанты обстреляли Трехизбенку: пострадала пятиэтажка (фото)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Последствия обстрелов села Трехизбенка на Луганщине Новость обновлена 09 сентября 2021, 17:44
Последствия обстрелов села Трехизбенка на Луганщине

Один из домов в результате попадания снаряда загорелся

На Луганщине российские боевики из тяжелой артиллерии вечером в среду, 8 сентября, обстреляли мирные населенные пункты, расположенные вдоль линии разграничения. Больше всего пострадали жители села Трехизбенка, где снаряды попали в пятиэтажку и частные дома.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Известно, что российские боевики били из населенного пункта Смелое по домам Трехизбенка вечером 8 сентября. Для этого враг применил запрещенную артиллерию калибров 120 и 122 мм.

Отмечается, что по жилым домам боевики РФ выпустили 30 снарядов, из которых 5 попали в пятиэтажку, а другие попали в соседней двухэтажный дом и несколько частных. Кроме того, от обстрела произошел пожар в двухэтажке.

Как отметил председатель Луганской ОГА, до наступления холодов поврежденное жилье восстановить просто невозможно, поэтому жителей квартир и домов, в которые попали снаряды, отселят.

Как сообщал "Телеграф", за 8 сентября от обстрелов российских оккупантов также пострадала Марьинка. По ней били из минометов 82 калибра. Кроме того, за минувшие сутки сразу восемь украинских военных пострадали от обстрелов в Донбассе.

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