На Луганщине оккупанты обстреляли Трехизбенку: пострадала пятиэтажка (фото)

Один из домов в результате попадания снаряда загорелся

На Луганщине российские боевики из тяжелой артиллерии вечером в среду, 8 сентября, обстреляли мирные населенные пункты, расположенные вдоль линии разграничения. Больше всего пострадали жители села Трехизбенка, где снаряды попали в пятиэтажку и частные дома.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Известно, что российские боевики били из населенного пункта Смелое по домам Трехизбенка вечером 8 сентября. Для этого враг применил запрещенную артиллерию калибров 120 и 122 мм.

Отмечается, что по жилым домам боевики РФ выпустили 30 снарядов, из которых 5 попали в пятиэтажку, а другие попали в соседней двухэтажный дом и несколько частных. Кроме того, от обстрела произошел пожар в двухэтажке.

Как отметил председатель Луганской ОГА, до наступления холодов поврежденное жилье восстановить просто невозможно, поэтому жителей квартир и домов, в которые попали снаряды, отселят.

Как сообщал "Телеграф", за 8 сентября от обстрелов российских оккупантов также пострадала Марьинка. По ней били из минометов 82 калибра. Кроме того, за минувшие сутки сразу восемь украинских военных пострадали от обстрелов в Донбассе.