Укр

Путин "кошмарит" Украину: генерал назвал причину, почему обострились обстрелы на Донбассе

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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ООС, Донбасс, обстрелы Новость обновлена 19 сентября 2021, 15:12
ООС, Донбасс, обстрелы

Это делают для того, чтобы Украина пошла на уступки в переговорном процессе

На Донбассе в последнее время активизировались боевые действия со стороны боевиков РФ, что заставило Украину обратиться в ОБСЕ. Эскалация конфликта выгодна российскому президенту Владимиру Путину, чтобы Украина уступила в переговорах.

Об этом в колонке на "Телеграфе" высказался эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Василий Богдан.

По его словам, именно Путину выгодно, чтобы оккупированные территории "кошмарили" Украину боевыми действиями. Это делают для того, чтобы принудить Украину к уступкам в нормандском формате.

Эксперт по вопросам безопасности считает, что РФ хочет запустить опасную для Украины "формулу Штайнмайера". Ею предусматривается решение как политических вопросов, так и вопросов безопасности.

Более подробно об этом читайте в материале: Василий Богдан: Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины.

Ранее также сообщалось, что на Донбассе за предыдущие сутки были ранены двое военнослужащих ЗСУ. Боевики РФ нарушали перемирие восемь раз.

Теги:
#Донбасс #Владимир Путин #ООС
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