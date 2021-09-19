Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины

У стран Запада начинают открываться глаза на путинскую угрозу

Путинский режим ставит целью восстановление имперского статуса России. Что подразумевает возвращение бывших колоний как царской России, так и Советского Союза.

Свидетельством этого являются события в Молдове – с Приднестровьем, карательные операции в Ичкерии, агрессия в Грузии, агрессия в Украине.

Была подготовлена соответствующая идеологическая почва в виде «русского мира» Дугина (российский политолог и социолог, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, проповедующий создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз – прим. ред.). Задача – затянуть бывшие советские республики в состав современной Российской империи, под влияние Кремля.

До определенного периода Европа и Запад в целом не особо адекватно на это реагировали. Но сейчас, похоже, там начинают понимать, что к чему. Недавно был доклад в Европейском парламенте, где путинский режим назвали "стагнирующей авторитарной клептократией, которую возглавляет пожизненный президент, окруженный олигархами".

Как по мне, можно было бы жестче поставить вопрос. Путинская Россия не просто дрейфует в сторону восточной деспотии, но и всё больше приобретает признаки фашистского режима.

На Генассамблее ООН, которая с понедельника начнет полномасштабную работу, будет вынесен вопрос об украинских оккупированных территориях. В связи с этим туда не полетел Путин под предлогом того, что его окружении якобы многие заболели ковидом.

Думаю, суть в том, что Путину на данном мероприятии было бы некомфортно. Потому что вопросы ставятся всё более жестко.

Ну, и НАТО по этому поводу имеет соответствующие позиции – касательно сдерживания российской агрессии и даже отпора ей.

Ведь практически все действия России свидетельствуют о том, что она игнорирует имеющиеся санкции, игнорирует международное право. И пытается добиться своих имперских устремлений.

Потому начинается активное противодействие. Недавно США, Австралия и Великобритания создали в регионе Индийского и Тихого океанов совместный союз AUKUS, одной из его целей которого стала интеграция научного и технического потенциала в оборонной сфере.

Хоть он направлен, прежде всего, против Китая, но имеет целью и противостояние возможному альянсу Москвы и Пекина в контексте безопасности данного региона.

И всё же путинская стратегия, которую мы видим, к сожалению, пока не получает соответствующего отпора от международного сообщества. Те санкции, которые есть, недостаточно жесткие, чтобы принудить Путина освободить оккупированные территории и остановить экспансию в сторону ближнего и дальнего зарубежья.

То, что мы наблюдем сейчас с втягиванием ОРДЛО в российское политическое и экономическое поле, в российские выборы – это как раз те шаги, которые предусмотрены путинской стратегией по ползучей колонизации ближнего зарубежья. Ее этапы понятны: паспортизация, русификация оккупированных территорий Донбасса и Крыма. И вся гуманитарная сфера направлена на идеологическое укрепление оккупации Россией – «русский мир», русский язык, российская трактовка истории.

Все шаги, которые в процессе выборов в Госдуму делает Кремль, – понятны, очевидны. Направлены на то, чтобы те оккупированные территории больше влились в Россию.

То, что ОБСЕ не направило в РФ своих наблюдателей, является правильным шагом. Это дает основания говорить, что мы имеем некую дипломатическую поддержку. Что Запад понимает фейковость происходящего.

И всё же, Кремль, несмотря ни на что, продолжает гнуть свою линию. И это создает серьезные угрозы. И для Украины – в контексте дальнейшей российской экспансии. И для международного сообщества. Ведь не давая достойного отпора, Запад фактически поощряет российского агрессора к дальнейшим экспансионистским действиям. И касательно Украины, и касательно Беларуси, и касательно других бывших советских республик.

В то же время, эти действия Кремля открывают глаза западному сообществу на реалистичность российской угрозы. США, Великобритания, ЕС уже открыто говорят, что Россия, как и Китай, представляют серьезную опасность. И необходимы совместные усилия для отпора возможным дальнейшим агрессиям, для их сдерживания в контексте региональной и глобальной безопасности.

Это пробуждает у западной элиты тревогу. Но пока она, к сожалению, не трансформировалась в более жесткие меры противодействия России даже на санкционном уровне.

Тот же «Северный поток-2» уже достроен и проходит процесс лицензирования. А Россия уже создает энергетические проблемы для Европы. Недавно цена за тысячу кубометров газа стоила рекордные 1000 долларов. И хоть она сейчас чуть пошла вниз, все понимают, что это – газовый шантаж со стороны РФ. Мол, запускайте скорее СП-2, а то…

Европарламент решил расследовать, нет ли тут специальных действий Российской Федерации. Хоть, как мне кажется, всё очевидно и понятно – за этим не просто торчат российские уши, за этим стоит вся Россия. Это их прямые действия, чтобы принудить Европу сертифицировать СП-2, являющийся газовым оружием Кремля. Чтобы начать поставки газа через него, посадив ЕС на крючок.

Как по мне, и ситуация с газовым шантажом, и действия РФ в ОРДЛО в контексте выборов в Госдуму, должны подтолкнуть Запад к конкретным действиям. Думаю, на Генассамблее ООН будет соответствующая резолюция. Хоть РФ и не хотела включения вопроса Донбасса и Крыма в повестку дня.

И, конечно, при напряженной и слаженной работе высшего военно-политического руководства Украины (и всех ветвей власти – исполнительной, законодательной, судебной), мы сможем с нашими партнерами достигнуть таких противодействий, которые остановили бы российскую экспансию. И предупредили действия в том же ОРДЛО, направленные на игнорирование Минских договоренностей с попытками переложить всю вину на украинскую сторону. С надеждами, что эти квазиобразования при благоприятной для Кремля международной обстановке были или реинтегрированы в Украину на условиях России, или трансформированы в состав РФ.

Но на данном этапе Путину выгоднее, чтобы оккупированные территории «кошмарили» нас. Потому и активизировались боевые действия на линии столкновения, с целью принудить украинское руководство к уступкам в рамках нормандского формата. А именно – запустить опасные для нас «кластеры» со скандальной «формулой Штайнмайера», которая предусматривает решение сперва политических вопросов, а потом – безопасностных.

Резюмируя: выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них ОРДЛО несут как угрозы для Украины (по вышеобозначенным причинам), так и определенный позитив. Запад будет вынужден предпринимать более жесткие меры к РФ в контексте предупреждения и прекращения ее агрессии – как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. И речь не только о прямых военных действиях, но и о тех же экономических (особенно – энергетических) ударах.