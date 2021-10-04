Укр

"Лицемерные оккупанты": сеть "кипит" из-за обложки российского Elle про "дружбу народов" с Украиной

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Глянцевый журнал имеет 25 различных обложек, отведенных для бывших стран СССР Новость обновлена 04 октября 2021, 14:20
Глянцевый журнал имеет 25 различных обложек, отведенных для бывших стран СССР

В проекте приняли участие украинские дизайнеры.

Российский журнал ELLE выпустил новый октябрьский журнал с обложкой "дружбы народов", которую "посвятили" Украине. Пользователи соцсетей крайне негативно отреагировали на проект и напомнили об оккупированных РФ украинских территориях.

Фото из свежего выпуска журнала появилось на странице ELLE в Instagram.

"Еще одна обложка и съемка нового номера посвящена Украине. Октябрьский ELLE уже в продаже", — подписали фото в сети.

Стоит отметить, что глянцевый журнал имеет 25 различных обложек, каждая из которых касается стран или регионов, ранее входивших в СССР: Украина, Беларусь, Литва, Грузия и другие. В проект снимались российские модели, образ каждой был стилизован под конкретную местность, для которой сделана обложка.

К созданию съемки, посвященной "дружбе народов" присоединились украинские дизайнеры Светлана Бевза и Лилия Литковская. Кроме них в проектах приняли участие другие представители Украины: фотограф Назар Черный, модель Светлана Потомская, мейкап стилист Александра Ветрова, декоратор Лиза Гамшеева и другие.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на обложку, "посвященную" Украине и назвали идею редакции журнала лицемерием. Они заявили, что это не "дружба народов", а оккупация. Читатели напомнили об украинских военных, погибших на востоке Украины. Написали не только об оккупированных Россией Крыме и Донбассе, но и о грузинской Абхазии, в которую РФ вторглась в 2008 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей все больше отдаляются от Украины из-за постоянных попыток РФ полностью установить там свою власть. Перед выборами в Госдуму гражданам ОРДЛО раздавали российские паспорта, чтобы они поехали отдать свой голос за путинскую партию "Единая Россия". Влияние РФ на оккупированные украинские территории очевидно, ведь сейчас нередки случаи, когда в Донецкой и Луганской областях праздники отмечают под российскими флагами, а на первый звонок в школах играет российский гимн.

Теги:
#Россия #Крым #Донбасс #Журналы #Elle
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