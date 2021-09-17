Укр

В Ясиноватой праздновали день города с российскими флагами: фото попали в сеть

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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Жители донецкого города подняли флаги РФ. Новость обновлена 17 сентября 2021, 11:10
Жители донецкого города подняли флаги РФ.

Во время концерта выступил российский артист Сергей Куприк.

На день города Ясиноватая Донецкой области, 12 сентября, жители вышли на улицы с поднятыми флагами России и так называемой "ДНР".

Об этом в среду, 17 сентября, на странице в Facebook сообщает украинская волонтер Ирина Довгань, которая родом из этого города.

Волонтер опубликовала в сети фото, на котором видно, что жители донецкого города Ясиноватая оделись в русские народные костюмы и с поднятым российским флагом и флагом "ДНР" вышли на празднование дня города.

"Даже не верится, что могла здесь жить", — пишет Довгань.

Люди вышли в русских костюмах
Люди вышли в русских костюмах
Жители Ясиноватая на стороне России
Жители Ясиноватая на стороне России
Люди несли шарики цветов прарору России
Люди несли шарики цветов прарору России
Жители несли флаги России и ДНР
Жители несли флаги России и ДНР
Надписи были на русском языке
Надписи были на русском языке
Жители города несли российскую символику
Жители города несли российскую символику
Люди отпраздновали день города с поднятыми флагами РФ
Люди отпраздновали день города с поднятыми флагами РФ
школьники Ясиноватая
школьники Ясиноватая
Пророссийская позиция жителей города
Пророссийская позиция жителей города
Железный узел города Ясиноватая
Железный узел города Ясиноватая

Центральной улицей города прошли школьники города, участники танцевального ансамбля "Молодость", представители образовательных учреждений, а также предприятий и коммерческих организаций.

Все они, очевидно, выступили в поддержку России, ведь подобные марши ни о чем другом свидетельствовать не могут.

Кроме того, во время торжеств, как сообщают российские СМИ, на сцене выступил заслуженный артист РФ Сергей Куприк.

Пророссийски настроены и руководители администраций Ясиноватой и Макеевки — Дмитрий Шевченко и Сергей Голощапов, которые выступили с приветствием местным жителей, как и депутаты Народного Совета ДНР.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на День знаний 1 сентября в оккупированном Донецке подняли флаг России и включили гимн захватчиков.

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