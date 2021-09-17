В Ясиноватой праздновали день города с российскими флагами: фото попали в сеть

Во время концерта выступил российский артист Сергей Куприк.

На день города Ясиноватая Донецкой области, 12 сентября, жители вышли на улицы с поднятыми флагами России и так называемой "ДНР".

Об этом в среду, 17 сентября, на странице в Facebook сообщает украинская волонтер Ирина Довгань, которая родом из этого города.

Волонтер опубликовала в сети фото, на котором видно, что жители донецкого города Ясиноватая оделись в русские народные костюмы и с поднятым российским флагом и флагом "ДНР" вышли на празднование дня города.

"Даже не верится, что могла здесь жить", — пишет Довгань.

Люди вышли в русских костюмах Жители Ясиноватая на стороне России Люди несли шарики цветов прарору России Жители несли флаги России и ДНР Надписи были на русском языке Жители города несли российскую символику Люди отпраздновали день города с поднятыми флагами РФ школьники Ясиноватая Пророссийская позиция жителей города Железный узел города Ясиноватая

Центральной улицей города прошли школьники города, участники танцевального ансамбля "Молодость", представители образовательных учреждений, а также предприятий и коммерческих организаций.

Все они, очевидно, выступили в поддержку России, ведь подобные марши ни о чем другом свидетельствовать не могут.

Кроме того, во время торжеств, как сообщают российские СМИ, на сцене выступил заслуженный артист РФ Сергей Куприк.

Пророссийски настроены и руководители администраций Ясиноватой и Макеевки — Дмитрий Шевченко и Сергей Голощапов, которые выступили с приветствием местным жителей, как и депутаты Народного Совета ДНР.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на День знаний 1 сентября в оккупированном Донецке подняли флаг России и включили гимн захватчиков.