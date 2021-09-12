Укр

В Луганске на День города выступили "известные" артисты (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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На сцену вышел российский певец Куприк Новость обновлена 12 сентября 2021, 10:39
На сцену вышел российский певец Куприк

Луганску исполнилось 226 лет со дня основания.

В Луганске в субботу, 11 сентября, на День города выступили российские певцы Алексей Глызин, Сергей Куприк и артистка Слава.

Об этом 11 сентября сообщают "РИА Новости".

Праздничный концерт состоялся в честь 226-ой годовщины основания города Луганск, оккупированного сейчас Российской Федерацией.

Куприк отметил, что во время празднования на площади было очень много людей. Певец учился в Луганском институте культуры, поэтому любит этот город и старается чаще его посещать с концертами.

"С огромным удовольствием приезжаю и поздравляю. Я очень люблю Луганщину, очень люблю зрителей здесь", — говорит артист.

Сергей Куприк на концерте в Луганске
Сергей Куприк на концерте в Луганске

Празднование Дня города состоялось на его главной площади. Кроме российских певцов, там выступили артисты Луганской академической филармонии.

На годовщине города выступил Алексей Глызин
На годовщине города выступил Алексей Глызин
Также на сцене спела российская певица Слава
Также на сцене спела российская певица Слава

В конце концерта глава Администрации Луганска Манолис Пилавов поздравил жителей города с годовщиной.

"Абсолютно уверен, что лучшие люди живут в нашем городе. История нашего города — она лучшая, потому что мы ее делаем!", — сказал Пилавов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский певец Баста, который назвал Крым территорией России, запланировал очередной концерт в украинской столице. Напоминаем, что перед этим в начале августа певец выступил в Одессе.

Также мы писали, что в конце августа оккупанты в Севастополе (Крым) устроили странный перформанс — там балерины станцевали на фоне танков.

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