В Луганске на День города выступили "известные" артисты (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 11
Луганску исполнилось 226 лет со дня основания.
В Луганске в субботу, 11 сентября, на День города выступили российские певцы Алексей Глызин, Сергей Куприк и артистка Слава.
Об этом 11 сентября сообщают "РИА Новости".
Праздничный концерт состоялся в честь 226-ой годовщины основания города Луганск, оккупированного сейчас Российской Федерацией.
Куприк отметил, что во время празднования на площади было очень много людей. Певец учился в Луганском институте культуры, поэтому любит этот город и старается чаще его посещать с концертами.
"С огромным удовольствием приезжаю и поздравляю. Я очень люблю Луганщину, очень люблю зрителей здесь", — говорит артист.
Празднование Дня города состоялось на его главной площади. Кроме российских певцов, там выступили артисты Луганской академической филармонии.
В конце концерта глава Администрации Луганска Манолис Пилавов поздравил жителей города с годовщиной.
"Абсолютно уверен, что лучшие люди живут в нашем городе. История нашего города — она лучшая, потому что мы ее делаем!", — сказал Пилавов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российский певец Баста, который назвал Крым территорией России, запланировал очередной концерт в украинской столице. Напоминаем, что перед этим в начале августа певец выступил в Одессе.
Также мы писали, что в конце августа оккупанты в Севастополе (Крым) устроили странный перформанс — там балерины станцевали на фоне танков.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-