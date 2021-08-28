Укр

"Сумасшедший дом": в оккупированном Севастополе россияне устроили "танковый балет" (видео)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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"Сумасшедший дом": в оккупированном Севастополе россияне устроили "танковый балет" (видео) Новость обновлена 28 августа 2021, 12:29
"Танковый балет" в оккупированном Севастополе. Фото: Скриншот

Оккупанты в очередной раз отличились странным перформансом.

В оккупированном Россией Крыму балерины станцевали на фоне танков.

Такой странный перформанс оккупанты устроили в Севастополе по случаю открытия форума "Армия-2021". Так, военная техника разъезжает по бетонной площадке, а балерины в пачках бегают рядом. При этом ведущий комментирует выступление и отмечает синхронное выполнение движений.

Видео "танкового балета" появилось в сети, чем вызвало волну критики.

Так пользователь Մιtαuskαs написал, что "территорию, куда приходит Россия, она превращает в сумасшедший дом".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда россияне пытаются показать "военный балет".

Как сообщает оккупационное издание ForPost, на том же самом форуме показали еще один балет, но уже на броне танков.

Так, номер из балета "Лебединое озеро" Чайковского станцевали танкист и балерина на броне белорусского танка. Некоторые росСМИ пишут, что танец исполняли солисты Имперского русского балета.

Напомним, 23 августа в Киеве прошел саммит "Крымской платформы", который привлек к себе внимание Москвы. При этом читателям росСМИ предложили узнать, чей Крым.

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