"Праздники в гетто": кадры с мероприятий ко Дню города в Луганске показали в сети (видео)

Комментаторы восприняли видео с юмором.

В сети появились кадры того, как в Луганске зажигательно празднуют день города.

Видеозапись обнародовал журналист и телеведущий Сергей Иванов.

"Если вам не нравится, как празднуют День вашего города, просто посмотрите, как это делают в "ЛНР" и любите Украину", — написал он.

На сообщение отреагировали пользователи сети, которые посмеялись над "шоу":

"Поплавский не всюду успевает. Возраст";

"Все, как хотели. Совок";

"А почему не в форме времён ВМВ?";

"Праздники в гетто", — пишут комментаторы.

Некоторые предположили, что действие проходило в луганском парке Щорса.

Другие же пожалели детей, которым приходится расти в подобных условиях.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Луганске из-за отсутствия работы местным жителям приходится искать пропитание и полезные вещи на свалках.