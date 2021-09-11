"Праздники в гетто": кадры с мероприятий ко Дню города в Луганске показали в сети (видео)
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Комментаторы восприняли видео с юмором.
В сети появились кадры того, как в Луганске зажигательно празднуют день города.
Видеозапись обнародовал журналист и телеведущий Сергей Иванов.
"Если вам не нравится, как празднуют День вашего города, просто посмотрите, как это делают в "ЛНР" и любите Украину", — написал он.
На сообщение отреагировали пользователи сети, которые посмеялись над "шоу":
"Поплавский не всюду успевает. Возраст";
"Все, как хотели. Совок";
"А почему не в форме времён ВМВ?";
"Праздники в гетто", — пишут комментаторы.
Некоторые предположили, что действие проходило в луганском парке Щорса.
Другие же пожалели детей, которым приходится расти в подобных условиях.
Как сообщалось ранее, в оккупированном Луганске из-за отсутствия работы местным жителям приходится искать пропитание и полезные вещи на свалках.
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