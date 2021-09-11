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"Свята в гетто": кадри з заходів до Дня міста в Луганську показали в мережі (відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Скріншот Новина оновлена 11 вересня 2021, 22:10
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Коментатори сприйняли відео з гумором.

У мережі з’явилися кадри того, як в Луганську запально святкують день міста.

Відеозапис оприлюднив журналіст і телеведучий Сергій Іванов.

"Якщо вам не подобається, як святкують День вашого міста, просто подивіться, як це роблять в" ЛНР "і любіть Україну", — написав він.

На повідомлення відреагували користувачі мережі, які посміялися над "шоу":

"Поплавський не скрізь встигає. Возраст";

"Все, як хотіли. Совок";

"А чому не в формі часів ВМВ?";

"Свята в гетто", — пишуть коментатори.

Деякі припустили, що дія проходила в луганському парку Щорса.

Інші ж пошкодували дітей, яким доводиться рости в подібних умовах.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Луганську через відсутність роботи місцевим жителям доводиться шукати їжу і корисні речі на звалищах.

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