"Свята в гетто": кадри з заходів до Дня міста в Луганську показали в мережі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 61
Коментатори сприйняли відео з гумором.
У мережі з’явилися кадри того, як в Луганську запально святкують день міста.
Відеозапис оприлюднив журналіст і телеведучий Сергій Іванов.
"Якщо вам не подобається, як святкують День вашого міста, просто подивіться, як це роблять в" ЛНР "і любіть Україну", — написав він.
На повідомлення відреагували користувачі мережі, які посміялися над "шоу":
"Поплавський не скрізь встигає. Возраст";
"Все, як хотіли. Совок";
"А чому не в формі часів ВМВ?";
"Свята в гетто", — пишуть коментатори.
Деякі припустили, що дія проходила в луганському парку Щорса.
Інші ж пошкодували дітей, яким доводиться рости в подібних умовах.
Як повідомлялося раніше, в окупованому Луганську через відсутність роботи місцевим жителям доводиться шукати їжу і корисні речі на звалищах.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-