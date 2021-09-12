У Луганську на День міста виступили "відомі" артисти (фото)

Луганську виповнилося 226 років з дня заснування.

У Луганську в суботу, 11 вересня, на День міста виступили російські співаки Олексій Глизін, Сергій Куприк і артистка Слава.

Про це 11 вересня повідомляють "РІА Новини".

Святковий концерт відбувся на честь 226-ої річниці заснування міста Луганськ, окупованого зараз Російською Федерацією.

Куприк відмітив, що під час святкування на площі було дуже багато людей. Співак навчався у Луганському інституті культури, тому любить це місто і намагається частіше його відвідувати з концертами.

"З величезним задоволенням приїжджаю і вітаю. Я дуже люблю Луганщину, дуже люблю глядачів тут", — каже артист.

Сергій Куприк на концерті в Луганську

Святкування Дня міста відбулося на його головній площі. Окрім російських співаків, там виступили артисти Луганської академічної філармонії.

На річниці міста виступив Олексій Глизін

Також на сцені заспівала російська співачка Слава

Наприкінці концерту глава Адміністрації Луганська Маноліс Пілавов привітав жителів міста з річницею.

"Абсолютно впевнений, що найкращі люди живуть в нашому місті. Історія нашого міста — вона найкраща, бо ми її робимо!", - сказав Пілавов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський співак Баста, котрий назвав Крим територією Росії, запланував черговий концерт в українській столиці. Нагадуємо, що перед цим на початку серпня співак виступив у Одесі.

Також ми писали, що наприкінці серпня окупанти в Севастополі (Крим) влаштували дивний перформенс — там балерини станцювали на фоні танків.