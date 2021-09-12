У Луганську на День міста виступили "відомі" артисти (фото)
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Луганську виповнилося 226 років з дня заснування.
У Луганську в суботу, 11 вересня, на День міста виступили російські співаки Олексій Глизін, Сергій Куприк і артистка Слава.
Про це 11 вересня повідомляють "РІА Новини".
Святковий концерт відбувся на честь 226-ої річниці заснування міста Луганськ, окупованого зараз Російською Федерацією.
Куприк відмітив, що під час святкування на площі було дуже багато людей. Співак навчався у Луганському інституті культури, тому любить це місто і намагається частіше його відвідувати з концертами.
"З величезним задоволенням приїжджаю і вітаю. Я дуже люблю Луганщину, дуже люблю глядачів тут", — каже артист.
Святкування Дня міста відбулося на його головній площі. Окрім російських співаків, там виступили артисти Луганської академічної філармонії.
Наприкінці концерту глава Адміністрації Луганська Маноліс Пілавов привітав жителів міста з річницею.
"Абсолютно впевнений, що найкращі люди живуть в нашому місті. Історія нашого міста — вона найкраща, бо ми її робимо!", - сказав Пілавов.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський співак Баста, котрий назвав Крим територією Росії, запланував черговий концерт в українській столиці. Нагадуємо, що перед цим на початку серпня співак виступив у Одесі.
Також ми писали, що наприкінці серпня окупанти в Севастополі (Крим) влаштували дивний перформенс — там балерини станцювали на фоні танків.
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