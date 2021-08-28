"Божевільня": в окупованому Севастополі росіяни влаштували "танковий балет" (відео)

Окупанти в черговий раз відзначилися дивним перформансом.

В окупованому Росією Криму балерини станцювали на тлі танків.

Такий дивний перформанс окупанти влаштували в Севастополі з нагоди відкриття форуму "Армія-2021". Так, військова техніка роз’їжджає по бетонному майданчику, а балерини в пачках бігають поруч. При цьому ведучий коментує виступ і зазначає синхронне виконання рухів.

Відео "танкового балету" з’явилося в мережі, чим викликало хвилю критики.

Так користувач Մ ιtαuskαs написав, що "територію, куди приходить Росія, вона перетворює на божевільню".

Временно оккупированный Севастополь. Я даже не знаю, как этот звиздец комментировать.

При Украине точно такого не было. Любую, абсолютно любую территорию, куда приходит Россия, она превращает в сумасшедший дом. Нищий сумасшедший дом с лишёнными прав и свобод пациентами pic.twitter.com/M24mLmyDKs — Մιtαuskαs (@A_Vit_) August 27, 2021

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли росіяни намагаються показати "військовий балет".

Як повідомляє окупаційне видання ForPost, на тому ж самому форумі показали ще один балет, але вже на броні танків.

Так, номер з балету "Лебедине озеро" Чайковського станцювали танкіст і балерина на броні білоруського танка. Деякі росСМІ пишуть, що танець виконували солісти Імперського російського балету.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов саміт "Кримської платформи", який привернув до себе увагу Москви. При цьому читачам росСМІ запропонували дізнатися, чий Крим.