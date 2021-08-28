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"Божевільня": в окупованому Севастополі росіяни влаштували "танковий балет" (відео)

Автор
Т. Гулеватая
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"Божевільня": в окупованому Севастополі росіяни влаштували "танковий балет" (відео) Новина оновлена 28 серпня 2021, 12:29
"Танковий балет" в окупованому Севастополі. Фото: Скріншот

Окупанти в черговий раз відзначилися дивним перформансом.

В окупованому Росією Криму балерини станцювали на тлі танків.

Такий дивний перформанс окупанти влаштували в Севастополі з нагоди відкриття форуму "Армія-2021". Так, військова техніка роз’їжджає по бетонному майданчику, а балерини в пачках бігають поруч. При цьому ведучий коментує виступ і зазначає синхронне виконання рухів.

Відео "танкового балету" з’явилося в мережі, чим викликало хвилю критики.

Так користувач Մ ιtαuskαs написав, що "територію, куди приходить Росія, вона перетворює на божевільню".

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли росіяни намагаються показати "військовий балет".

Як повідомляє окупаційне видання ForPost, на тому ж самому форумі показали ще один балет, але вже на броні танків.

Так, номер з балету "Лебедине озеро" Чайковського станцювали танкіст і балерина на броні білоруського танка. Деякі росСМІ пишуть, що танець виконували солісти Імперського російського балету.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов саміт "Кримської платформи", який привернув до себе увагу Москви. При цьому читачам росСМІ запропонували дізнатися, чий Крим.

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