"У кого-то сильно пригорело": в день саммита "Крымской платформы" читателям росСМИ предложили узнать, чей Крым
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Саммит привлек к себе много внимания.
В понедельник, 23 августа в Киеве прошел саммит "Крымской платформы", на котором собрались высокопоставленные представители более 40 стран и международных организаций. Тем временем в сети подметили интересную деталь — при попытках зайти на российские новостные сайты,пользователям сети демонстрировалась реклама трансляции мероприятия.
Об этом сообщили в телеграм-канале Украина Сейчас.
"Вот это уже интересная инфовойнушка. Кажется, у кого-то уже сильно пригорело", — сказано в сообщении.
Как видно на приложенных скриншотах, читатели российских сайтов смогли увидеть баннеры с надписью "Узнай — чей Крым?" и лого "Крымской платформы"
Напомним, "Крымская платформа" ставит своей задачей возвращение темы оккупированного полуострова в международную повестку дня с целью возвращения его в состав Украины.
В России его проведение восприняли, как "антироссийское мероприятие" и "чрезвычайно недружественный жест".
На "интерес" российских властей к саммиту отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, которые предложил РФ тоже поучаствовать в работе платформы и найти совместные пути для дальнейшей деоккупации полуострова.
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