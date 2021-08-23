"У когось сильно пригоріло": в день саміту "Кримської платформи" читачам РосЗМІ запропонували дізнатися, чий Крим

Саміт привернув до себе багато уваги.

У понеділок, 23 серпня в Києві пройшов саміт "Кримської платформи", на якому зібралися високопоставлені представники понад 40 країн і міжнародних організацій. Тим часом в мережі помітили цікаву деталь — при спробах зайти на російські новинні сайти, користувачам мережі демонструвалася реклама трансляції заходу.

Про це повідомили в телеграм-каналі Україна Зараз.

"Ось це вже цікава інфовойнушка. Здається, у когось вже сильно пригоріло", — сказано в повідомленні.

Як видно на доданих скріншотах, читачі російських сайтів змогли побачити банери з написом "Дізнайся — чий Крим?" і лого "Кримської платформи"

Нагадаємо, "Кримська платформа" ставить своїм завданням повернення теми окупованого півострова в міжнародний порядок денний з метою повернення його до складу України.

У Росії його проведення сприйняли, як "антиросійський захід" і " надзвичайно недружній жест ".

На "інтерес" російської влади до саміту відреагував президент України Володимир Зеленський, який запропонував РФ теж взяти участь в роботі платформи і знайти спільні шляхи для подальшої деокупацію півострова.