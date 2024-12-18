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Щоб вберегти від перенапруги. Як правильно заряджати телефон, коли зʼявилось світло

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Великої напруги не буде, якщо правильно користуватись лайфхаком Новина оновлена 18 грудня 2024, 09:04
Великої напруги не буде, якщо правильно користуватись лайфхаком. Фото Колаж "Телеграф"

Чотири простих кроки, аби зберегти вашу батарею

Відключення електрики позаду, світло з'явилося — здається, час радіти. Але для вашого смартфона це може бути стресовий момент.

Неправильна зарядка здатна назавжди пошкодити акумулятор. "Телеграф" розповість, як заряджати смартфон, коли тільки-но дали електроенергію.

Правильна зарядка — це турбота про свій гаджет. Дотримуючись цих простих правил, ви продовжите життя свого смартфона.

Крок 1 — перші хвилини після блекауту

Не вмикайте зарядний пристрій одразу, а дайте телефону 5-10 хвилин акліматизуватися. Перевірте температуру пристрою. А також огляньте цілісність зарядного кабелю.

Крок 2 — підготовка до зарядки

Використовуйте тільки офіційний зарядний пристрій. Варто перевірити напругу в мережі, а також використати мережевий фільтр. Уникайте дешевих перехідників.

Крок 3 — технологія правильної зарядки

Підключайте при заряді нижче 20%. Використовуйте стандартну зарядку 5В/2А. Не доводьте заряд до 100% за один раз.

Крок 4 — температурний режим

Заряджати при кімнатній температурі (18-22°C). Уникати прямих сонячних променів. Не класти на метал. Забрати від обігрівачів.

Раніше "Телеграф" писав, як захистити смартфон від морозу.

Теги:
#Зарядка #Телефон #Світло