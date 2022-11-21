Не генератором єдиним: які альтернативи існують і що краще при відключеннях світла

Резервна батарея може живити будинок кілька годин

В Україні все більше людей та підприємств закуповують генератори, щоб під час відключення електроенергії продовжувати роботу. Але генератор, не єдиний варіант, який може допомогти при блекауті. Альтернативою є акумулятори або простіше – домашні системи резервного живлення.

Як зазначає сайт "CNET", присвячений технологіям, кожен із них має певний набір переваг та недоліків. Резервні батареї накопичують світло або від вашої мережі, поки вона працює, або від сонячних панелей. Їх можна використовувати не тільки при відключенні світла, але і при використанні двофазного лічильника та економії електроенергії. Генератор працює на паливі — дизелі, природному газі, пропані і включається автоматично при відключенні електроенергії. На відміну від резервної батареї, його потрібно заряджати.

Система резервних батарей для будинку обійдеться набагато дорожче, ніж генератор на першому етапі, але до неї не потрібно закуповувати паливо. Різниця в ціні суттєва — монтаж генератора може обійтися вдвічі і більше дешевше.

Акумулятори мають явну перевагу перед генераторами у використанні — вони безшумні і можуть кріпитися на стіну. Їх встановлюють у середині будівель, оскільки вони не виділяють шкідливих газів.

Перевага генератора — вони працюють, поки є паливо і не залежать від енергосистеми для зарядки. Так, частина акумуляторів може пропрацювати кілька годин і має 13,5 кіловат-годин акумулюючої здатності, але генератор може пропрацювати тижні без перерви.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відключення світла в Україні стануть звичним явищем через російські удари по інфраструктурі, які її значно пошкодили. У такій ситуації можуть стати в нагоді поради з 90-х, які допомогли людям виживати при віялових відключеннях.