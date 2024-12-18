Чтобы уберечь от перенапряжения. Как правильно заряжать телефон, когда появился свет

Четыре простых шага, чтобы сохранить вашу батарею

Отключение электричества позади, свет появился – кажется, пора радоваться. Но для вашего смартфона это может быть стрессовый момент.

Неправильная зарядка может повредить аккумулятор навсегда. "Телеграф" расскажет, как заряжать смартфон, когда только дали электроэнергию.

Правильная зарядка – это забота о своем гаджете. Следуя этим простым правилам, вы продлите жизнь своего смартфона.

Шаг 1 – первые минуты после блекаута

Не включайте зарядное устройство сразу, а дайте телефону 5-10 минут акклиматизироваться. Проверьте температуру устройства. А также осмотрите цельность зарядного кабеля.

Шаг 2 – подготовка к зарядке

Используйте только официальное зарядное устройство. Следует проверить напряжение в сети, а также использовать сетевой фильтр. Избегайте дешевых переходников.

Шаг 3 – технология правильной зарядки

Подключайте при заряде ниже 20%. Используйте стандартную зарядку 5В/2А. Не доводите заряд до 100% за раз.

Шаг 4 – температурный режим

Заряжайте при комнатной температуре (18-22°C). Избегайте прямых солнечных лучей. Не класть на металл. Убрать от обогревателей.

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