Не генератором единым: какие альтернативы существуют и что лучше при отключениях света

Резервная батарея может питать дом несколько часов

В Украине все больше людей и предприятий закупают генераторы, чтобы во время отключения электроэнергии продолжать работу. Но генератор, не единственный вариант, который может помочь при блекауте. Альтернативой являются аккумуляторы или проще — домашние системы резервного питания.

Как отмечает сайт "CNET", посвященный технологиям, каждый из них имеет определенный набор преимуществ и недостатков. Резервные батареи накапливают свет либо от вашей сети, пока она работает, либо от солнечных панелей. Их можно использовать не только при отключении света, но и при использовании двухфазного счетчика и экономии электроэнергии. Генератор работает на топливе — дизеле, природном газе, пропане и включается автоматически при отключении электроэнергии. В отличие от резервной батареи его нужно заряжать.

Система резервных батарей для дома обойдется намного дороже чем генератор на первом этапе, но к ней не нужно закупать топливо. Разница в цене существенная — монтаж генератора может обойтись вдвое и более дешевле.

У аккумуляторов есть явное преимущество перед генераторами в употреблении — они бесшумные и могут крепиться на стену. Их устанавливают в средине зданий, поскольку они не выделяют вредны газов.

Преимущество генератора — они работают пока есть топливо и не зависят от энергосистемы для зарядки. Так, часть аккумуляторов может проработать несколько часов и имеет 13,5 киловатт-часов аккумулирующей способности, но генератор может проработать недели без перерыва.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отключения света в Украине станут привычным явлением из-за российских ударов по инфраструктуре, которые ее существенно повредили. В такой ситуации могут пригодиться советы из 90-х, которые помогли людям выживать при веерных отключениях.