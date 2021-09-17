В Ясинуватій святкували день міста з російськими прапорами: фото потрапили в мережу

Під час концерту виступив російський артист Сергій Куприк.

На день міста Ясинувата Донецької області, 12 вересня, жителі вийшли на вулиці з піднятими прапорами Росії і так званої "ДНР".

Про це в середу, 17 вересня, на сторінці у Facebook повідомляє українська волонтерка Ірина Довгань, яка родом із цього міста.

Волонтерка опублікувала в мережі фото, на якому видно, що жителі донецького міста Ясинувата одяглися в російські народні костюми і з піднятим російським прапором та прапором "ДНР" вийшли на святкування дня міста.

"Навіть не віриться, що могла тут жити", — пише Довгань.

Люди вийшли у російських костюмах Жителі Ясинувата на боці Росії Люди несли кульки кольорів прарору Росії Жителі несли прапори Росії і ДНР Надписи були російською мовою Жителі міста несли російську символіку Люди відсвяткували день міста з піднятими прапорами РФ Школярі Ясинувата Проросійська позиція жителів міста Залізний вузол міста Ясинувата

Центральною вулицею міста пройшли школярі міста, учасники танцювального ансамблю "Молодість", представники освітніх установ, а також підприємств і комерційних організацій.

Всі вони, очевидно, виступили на підтримку Росії, адже подібні марші ні про що інше свідчити не можуть.

Окрім того, під час урочистостей, як повідомляють російські ЗМІ, на сцені виступив заслужений артист РФ Сергій Куприк.

Проросійськи налаштовані і керівники адміністрацій Ясинуватої та Макіївки — Дмитро Шевченко та Сергій Голощапов, котрі виступили з привітанням місцевим жителів, як і депутати Народної Ради ДНР.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на День знань 1 вересня в окупованому Донецьку підняли прапор Росії і ввімкнули гімн загарбників.