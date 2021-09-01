1 вересня в окупованому Донецьку підняли прапор Росії та включили гімн РФ (відео)

Окупанти розпорядилися підняти прапор РФ на шкільних лінійках 1 вересня.

В окупованому Росією Донецьку 1 вересня на шкільних лінійках підняли прапор РФ і включили її гімн.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Donetchanyn.

На відео чітко видно, що поряд з прапором "ДНР" висить і триколор Росії. Школярі стоять в краватках, які дуже нагадують піонерські.

"Сьогодні на шкільних лінійках в Донецьку звучав гімн Росії. Куди подівся гімн динири незрозуміло. Зрозуміло одне, у нас тут типу хражданская війна", — підписав автор публікацію.

Батьки дітей розповіли Укрінформу, що крім підйому прапора і виконання гімну самопроголошеної влади, було піднято російський прапор і пролунав гімн РФ.

Крім того, дорослі повідомили, що не наважуються відкрито обурюватися і критикувати дії "влади", так як турбуються про власну безпеку та безпеку своїх дітей.

Нагадаємо, нещодавно окупанти в Криму влаштували дивний перформанс — в Севастополі балерини станцювали разом з танками.