На 1 сентября в оккупированном Донецке подняли флаг России и включили гимн РФ (видео)

Оккупанты распорядились поднять флаг РФ на школьных линейках 1 сентября.

В оккупированном Россией Донецке 1 сентября на школьных линейках подняли флаг РФ и включили ее гимн.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Donetchanyn.

На видео четко видно, что рядом с флагом "ДНР" висит и триколор России. Школьники стоят в галстуках, которые очень напоминают пионерские.

"Сегодня на школьных линейках в Донецке звучал гимн России. Куда делся гимн дыныры непонятно. Понятно одно, у нас тут типа хражданская война", — подписал автор публикацию.

Родители детей рассказали Укринформу, что помимо подъема флага и исполнения гимна самопровозглашенных властей, был поднят российский флаг и прозвучал гимн РФ.

Кроме того, взрослые сообщили, что не решаются открыто возмущаться и критиковать действия "властей", так как беспокоятся о собственной безопасности и безопасности своих детей.

Напомним, недавно оккупанты в Крыму устроили странный перформанс — в Севастополе балерины станцевали на фоне танков.