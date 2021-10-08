Украинский актер Виталий Салий закрыл страницы в соцсетях после скандала со съемками в российском сериале

Украинцы негативно высказались об участии актера в российском проекте.

Украинский актер Виталий Салий закрыл свои соцсети после разгоревшегося в сети скандала с его участием в российском сериале.

Так, вчера в соцсетях поднялась волна гнева после того как украинская писательница Лариса Ницой опубликовала пост, в котором обратила внимание на то, что звезда украинских сериалов и актер украинского театра Виталий Салий снялся в российском сериале "Бахта Глубокая" да еще и в роли офицера ВМС РФ. Пользователи написали по этому поводу множество гневных комментариев.

Интересно, что после этого Виталий Салий закрыл свою страницу в Instagram, которая еще вчера была открыта для всех пользователей, фото и видео были доступны всем. Теперь же, чтобы увидеть страницу актера, необходимо сначала получить подтеврждение от владельца страницы. К слову, страница Виталия Салия на Facebook также закрыта для комментариев.

Чем известен Виталий Салий

Виталий Салий известен по ролям в таких украинских сериалах: "Не зарекайся", "Выбирая судьбу", "Было у отца два сына", "Кровная месть". Также снялся в фильме "Круты. 1918", в котором сыграл роль командира отрядов Красной гвардии во время боя под Крутами в 1918 году. Служит в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу. Был ведущим "Буба-шоу" и "Глазам не верю" на канале "Украина".

Ранее "Телеграф" писал, что обложка российского Elle про "дружбу народов" с Украиной разгневала пользователей сети. Гнев украинцев вызвало участие в проекте украинских дизайнеров.