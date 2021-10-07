Український актор зіграв офіцера в російському серіалі і розлютив мережу

Віталій Салій — популярний актор українських серіалів.

Не встиг відгриміти скандал з участю українських дизайнерів в кампанії "Дружба народів" російського журналу Elle, як співпрацею з росіянами відзначився представник іншої творчої професії. Відомий український актор Віталій Салій, який працює в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі, розгнівав українців, знявшись в російському серіалі. Мало того, в ньому він виконав роль російського офіцера.

На даний інцидент звернула увагу українська письменниця Лариса Ніцой у своєму Facebook.

Кадр з серіалу "Бухта глибока"

Так, актор виконав роль російського офіцера в серіалі "Бухта глибока", який вийшов на російському телеканалі "НТВ". За сюжетом офіцер ВМФ, якого грає Салій, разом з іншими офіцерами розслідує вбивство їхнього друга. Вони повинні розгадати таємницю підводного човна, на якому загинули їхні батьки.

Віталій Салій в ролі російського офіцера

"А у нас Віталій Салій досі грає в театрі на Лівому Брезі? Як у Гольдоні Фігаро тут, Фігаро там?", — поцікавилася в пості Ніцой.

Коментатори також обурилися такою роллю українського актора і висловили нерозуміння, як на восьмому році війни з Росією можна з нею співпрацювати і тим більше грати роль офіцера країни-окупанта.

Хто такий Віталій Салій

Віталій Салій часто грає в українських серіалах

Віталій Салій народився у 1985-му році в Києві. Його часто можна побачити в українських серіалах. Відомий за ролями в таких картинах: "Не зарікайся", "Вибираючи долю", "Було у батька двох синів", "Кровна помста", "Крути. 1918 року". В останній, до речі, він зіграв командира загонів Червоної гвардії під час бою під Крутами в 1918 році. Також грає в Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі і співпрацює з театром "Притулок Комедіанта" в Санкт-Петербурзі. Вів шоу "Буба-шоу" і "Очам не вірю" на каналі "Україна".

Віталій одружений на росіянці актрисі театру і кіно Анні Арафьевой. Виховує сина Данила.

Нагадаємо, раніше відомому російському ведучому Оскару Кучера заборонили в’їзд в Україну на три роки. Ведучий незаконно відвідував окупований Крим.