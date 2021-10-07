Украинский актер сыграл офицера в российском сериале и разозлил сеть

Виталий Салий — популярный актер украинских сериалов.

Не успел отгреметь скандал с участием украинских дизайнеров в кампании "Дружба народов" российского журнала Elle, как сотрудничеством с россиянами отличился представитель другой творческой профессии. Известный украинский актер Виталий Салий, который трудится в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу, разгневал украинцев, снявшись в российском сериале. Мало того, в нем он исполнил роль российского офицера.

На данный инцидент обратила внимание украинская писательница Лариса Ницой в своем Facebook.

Кадр из сериала "Бухта глубокая"

Так, актер исполнил роль российского офицера в сериале "Бухта глубокая", который вышел на российском телеканале "НТВ". По сюжету офицер ВМФ, которого играет Салий, вместе с другими офицерами расследует убийство их друга. Они должны разгадать тайну подлодки, на которой погибли их отцы.

Виталий Салий в роли российского офицера

"А у нас Виталий Салий и до сих пор играет в театре на Левом Брегу? Как у Гольдони Фигаро здесь, Фигаро там?", — поинтересовалась в посте Ницой.

Комментаторы также возмутились такой ролью украинского актера и выразили непонимание, как на восьмом году войны с Россией можно с ней сотрудничать и тем более играть роль офицера страны-оккупанта.

Кто такой Виталий Салий

Виталий Салий часто играет в украинских сериалах

Виталий Салий родился в 1985-м году в Киеве. Его часто можно увидеть в украинских сериалах. Известен по ролям в таких картинах: "Не зарекайся", "Выбирая судьбу", "Было у отца два сына", "Кровная месть", "Круты. 1918". В последней, к слову, он сыграл командира отрядов Красной гвардии во время боя под Крутами в 1918 году. Также играет в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу и сотрудничает с театром "Приют Комедианта" в Санкт-Петербурге. Вел шоу "Буба-шоу" и "Глазам не верю" на канале "Украина".

Виталий женат на русской актрисе театра и кино Анне Арафьевой. Воспитывает сына Данилу.

Напомним, ранее известному российскому ведущему Оскару Кучере запретили въезд в Украину на три года. Ведущий незаконно посещал оккупированный Крым.