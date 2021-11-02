Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк: я можу зіграти і "голубого", але в чомусь достойному

Український актор Тарас Цимбалюк розповів про своє ставлення до блогерів: "Від контенту, який створюють Моргенштерн і Дава, люди тупіють".

Зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Ангели" та Фільму "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк в ексклюзивному інтервʼю "Телеграфу" розповів, що чекатиме на глядачів у новому сезоні популярної мелодрами "Кріпосна". Актор також прокоментував свою провокаційну фотосесію у сукні та пояснив, чому вважає, що через блогерів українська молодь "тупіє".

1-го листопада вийшов новий сезон "Кріпосної", де ви граєте коваля Назара. Розумію, що подробиць ви розкрити не можете, але скажіть, чи вдало, на вашу думку, склалася доля Назара у продовженні історії?

— На мій погляд, у Назара склалася доля дуже непросто. Це один з найтрагічніших, найдраматичніших випадків у новому сезоні "Кріпосної". Але все це склало для нього величезний урок, він багато з цього виніс, і тому одна з найцікавіших трансформацій чекає на глядача і одна з найцікавіших ліній у Назара.

Кадр з серіалу "Кріпосна"

Які виклики перед вами як перед актором стояли у цьому сезоні? Що складно давалося?

- Драматизм знову ж таки. Людина втрачає близького, починає сама виховувати свою доньку, з якою теж нелегко. Людина сумнівається у своєму виборі. Це все непрості для персонажа перипетії, і це і було найскладнішим. Були сцени, де треба було зіграти смерть близької людини, в той же день мені треба було грати якісь мої емоції з Павліною на кухні. І це буквально за півгодини. Оце було у цьому сезоні найскладніше і найцікавіше.

Як ви поставилися до заміні акторки, яка виконує головну роль? Чи викликало це якісь труднощі у процесі роботи?

- Як на мене, Соня (Софія Прісс – акторка, яка замінила Катерину Ковальчук, — прим. ред) набагато більше зовні підходить, ніж Катя Ковальчук. Це моє бачення. А так, звичайно, жоден серіал ніколи не прикрашала заміна актриси. "Кріпосна" обросла своєю аудиторією, ця аудиторія полюбила актрису, і коли когось замінюють, звичайно, це розчарування для глядачів. Але, на мій погляд, ця заміна була вдалою і я у цьому нічого поганого не бачу.

Чи готові ви знятися у 4-му, 5-му сезоні шоу? Або ж не хотіли б брати участь у "довгому милі"?

- Я зараз знімаюся в 4-му сезоні "Кріпосної", і, дасть Бог, це вже буде завершальний сезон. Як би талановито його не писали на телеканалі СТБ, мені здається, що 4-й сезон повинен бути завершальним.

Ви розказували, що хотіли би зіграти маніяка. А яку ще нетипову роль для себе б хотіли? Зараз, наприклад, популярне феміністичне кіно. Могли б при усій своїй брутальності зіграти роль другорядного персонажа у стрічці про супергероїню, до прикладу?

- Зіграти можна все, що завгодно. Максимально будь-якого персонажа. Тут постає питання в наступному: наскільки це буде крутий сценарій, наскільки це буде дорогий проект і які ця історія матиме масштаби. Можна зіграти і "голубого", і кого завгодно, але у чомусь достойному. Не хочеться просто заради цього прийому погоджуватись на такі ролі.

Багато шуму у мережі наробили ваші фото у рожевій жіночій сукні та з макіяжем. Чимала кількість ваших прихильників не зрозуміла цього образу. Що ви хотіли ним сказати, для чого це було зроблено?

- Мої фотосесії, у тому числі і в сукні… Я вирішив створити експірієнс у своєму Інстаграмі –те, чого я не отримую в кіно. І я буду йти ще на багато експериментів. Я зробив уже декілька фотосесій: там і роль Джокера, і з бензопилкою я там в крові, і в сукні. Це мої творчі пошуки, експерименти, які мені дуже подобаються.

Ви негативно висловлювалися щодо блогерського контенту у соцмережах і радили деяким з ним "повчитися в університеті". Скажіть, що найбільше вам не подобається у інстаграмному контенті? Особисто для вас соцмережі – це необхідність для підтримки іміджу чи вам певною мірою подобається блогерство? Скільки часу проводите, гортаючи стрічку?

- Ну, як би так м’якіше висловитись… Розумієте, є такі блогери, які викладають просто найпримітивніше, що можна викласти. І вони мають величезну аудиторію. І люди навіть не замислюються, нащо вони це дивляться, нащо вони це сприймають. Вони реально тупіють з цими своїми кумирами. Їх дуже багато. Репер Дава, наприклад, в Росії, 14 мільйонів підписників. На нього підписана купа людей, у тому числі і з України. Просто подивіться на цей контент, це просто соромно, це такий мрак. Моргенштерн, наприклад, і так далі. Люди це дивляться абсолютно бездумно. Це для мене розпач. Виходить, це обличчя нашої країни, коли молодь робить такий вибір. Не знаю, це добре чи погано. Час покаже.

Я проводжу в Інстаграмі в день близько години. І я не вважаю себе блогером у жодному разі. Ділюся просто своїми світлинами. Зараз трохи активніше почав його вести, бо зʼявилася якась аудиторія після "Танців з зірками", "Кріпосної", "Чорного ворона", "Кайдашів". І це нормально, коли я віддаю шану своїм прихильникам певною мірою всього-на-всього.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Ілона Гвоздьова: танцювати набагато легше, аніж сидіти в журі, інші судді тільки й чекали, коли я спіткнуся Ілона Гвоздьова — одна з найяскравіших і відомих танцівниць в українському шоу-бізнесі. Хтось нею захоплюється, хтось недолюблює, але говорять про неї всі, хто хоч трохи знайомий зі світом танцю.

На "Танцях з зірками" ви і зробили своїй дівчині на очах у мільйонів телеглядачів, а цього літа одружилися. Штамп у паспорті якось вплинув на ваші стосунки?

- Ну, звичайно штамп у паспорті вплинув. Він підкреслив мою відповідальність, що я стаю за кермо прекрасної родини, що мені потрібно відчути себе в одному амплуа: "Я чоловік", "Я голова сім’ї". Це все підкреслює знову ж таки мою відповідальність, і це прекрасно.

Як ви з Тіною проводите час, якщо вдається залишитися разом удома? Чи готує вона, наприклад, вам сніданки чи навпаки ви можете її побалувати?

- Тіна прекрасно готує. Я вдома іноді граю в приставку, ми вдвох граємо в приставку, дивимось фільми, прогулюємось. Ми любимо подорожувати, навіть в рамках Києва, України, поїхати до батьків. Якось так.

Тарас Цимбалюк разом з дружиною Тіною

А чи помітили ви зміну у ставленні до вас прихильниць після вашого одруження?

- Ні, не помітив, як і не помічав до цього. Я взагалі за цим не слідкую. Чесно кажучи, мене це мало цікавить.

Ви пройшли шлях від кальянника і моделі до одного з найтоповіших українських акторів. Відчуваєте, що вже досягли у своїй професії всього, чого хотіли? Які у вас амбіції у роботі?

- Залишаються амбіції стати свідком якогось яскравого розквіту українського кіно. І зіграти круті ролі, які мені ще не дісталися. Піти на якісь творчі експерименти, зіграти в тих жанрах, які в Україні ще ніхто не чіпляв. Розумієте, творчий пошук нескінченний: ти отримав одне, а тобі вже хочеться чогось іншого. Це дуже круто.

Ви можете назвати себе щасливою людиною? Чому?

- Так, я дуже щаслива людина, бо живі мої батьки. Прекрасно все у мої рідних, слава Богу. Я займаюсь улюбленою справою. Тому так, безперечно, можу.