Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк: я могу сыграть и "голубого", но в чем-то достойном

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о своем отношении к блогерам: "От контента, который создают Моргенштерн и Дава, люди тупеют".

Звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Ангелы" и Фильма "Черный ворон" Тарас Цымбалюк в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал, что будет ждать зрителей в новом сезоне популярной мелодрамы "Крепостная". Актер также прокомментировал свою провокационную фотосессию в платье и объяснил, почему считает, что из-за блоггеров украинская молодежь "тупеет".

1 ноября вышел новый сезон "Крепостной", где вы играете кузнеца Назара. Понимаю, что подробностей вы раскрыть не можете, но скажите, удачно ли, по вашему мнению, сложилась судьба Назара в продолжении истории?

– На мой взгляд, у Назара сложилась судьба очень непросто. Это один из самых трагических, драматических случаев в новом сезоне "Крепостной". Но все это составило для него огромный урок, он многое из этого извлек, и поэтому одна из самых интересных трансформаций ждет зрителя и одна из самых интересных линий у Назара.

Кадр из сериала "Крепостная"

Какие вызовы перед вами как перед актером стояли в этом сезоне? Что сложно давалось?

– Драматизм опять же. Человек теряет близкого, начинает сам воспитывать свою дочь, с которой тоже нелегко. Человек сомневается в своем выборе. Это все непростые для персонажа перипетии, и это и было самым сложным. Были сцены, где нужно было сыграть смерть близкого человека, в тот же день мне нужно было играть какие-то мои эмоции с Павлиной на кухне. И это буквально через полчаса. Это было в этом сезоне самое сложное и интересное.

Как вы отнеслись к замене актрисы, исполняющей главную роль? Вызывало ли это какие-либо трудности в процессе работы?

- По-моему, Соня (София Присс – актриса, заменившая Екатерину Ковальчук, — прим. ред) гораздо больше внешне подходит, чем Катя Ковальчук. Это мое видение. А так, конечно, ни один сериал никогда не украшала замена актрисы. "Крепостная" обросла своей аудиторией, эта аудитория полюбила актрису, и когда кого-то заменяют, конечно, это разочарование для зрителей. Но, на мой взгляд, эта замена была удачной, и я в этом ничего плохого не вижу.

Готовы ли вы сняться в 4-м, 5-м сезоне шоу? Или не хотели бы участвовать в "длинном мыле"?

– Я сейчас снимаюсь в 4-м сезоне "Крипосной", и, даст Бог, это уже будет завершающий сезон. Как бы талантливо его ни писали на телеканале СТБ, мне кажется, что 4-й сезон должен быть завершающим.

Вы рассказывали, что хотели бы сыграть маньяка. А какую еще нетипичную роль для себя хотели бы? Сейчас, к примеру, популярно феминистическое кино. Могли бы при всей своей брутальности сыграть роль второстепенного персонажа в ленте о супергероине, например?

– Сыграть можно все, что угодно. Максимально любого персонажа. Здесь возникает вопрос в следующем: насколько это будет крутой сценарий, насколько это будет дорогостоящий проект и какие эта история будет иметь масштабы. Можно сыграть и "голубого", и кого угодно, но в чем-то достойном. Не хочется просто ради этого приема соглашаться на такие роли.

Много шума в сети наделали ваши фото в розовом женском платье и с макияжем. Немалое количество ваших поклонников не поняло этого образа. Что вы хотели им сказать, зачем это было сделано?

- Мои фотосессии, в том числе и в платье… Я решил создать экспириенс в своем Инстаграме – то, чего я не получаю в кино. И я буду идти еще на многие эксперименты. Я сделал уже несколько фотосессий: там и роль Джокера, и с бензопилой я там в крови и в платье. Это мои творческие поиски, эксперименты, которые мне очень нравятся.

Вы негативно высказывались по поводу блогерского контента в соцсетях и советовали некоторым с ним "поучиться в университете". Скажите, что больше всего вам не нравится в инстаграмном контенте? Лично для вас соцсети – это необходимость для поддержания имиджа или вам в определенной степени нравится блогерство? Сколько времени проводите, листая ленту?

- Ну, как бы так мягче сказать… Понимаете, есть такие блогеры, которые выкладывают просто самое примитивное, что можно выложить. И у них огромная аудитория. И люди даже не задумываются, зачем они это смотрят, зачем они это воспринимают. Они реально тупеют с этими своими кумирами. Их очень много. Рэпер Дава, например, в России, 14 миллионов подписчиков. На него подписана куча людей, в том числе и из Украины. Просто посмотрите на этот контент, это просто стыдно, это такой мрак. Моргенштерн, например, и так далее. Люди это смотрят совершенно бездумно. Это для меня отчаяние. Выходит, это лицо нашей страны, когда молодежь делает такой выбор. Не знаю, это хорошо или плохо. Время покажет.

Я провожу в Инстаграме в день около часа. И я не считаю себя блогером ни в коем случае. Делюсь просто своими фотографиями. Сейчас немного активнее начал его вести, потому что появилась какая-то аудитория после "Танцев со звездами", "Крепостной", "Черного ворона", "Кайдашей". И это нормально, когда я отдаю уважение своим поклонникам в определенной степени всего-навсего.

Читайте также: Категория Интервью Илона Гвоздева: танцевать намного легче, чем сидеть в жюри, остальные судьи только и ждали, когда я споткнусь Илона Гвоздева — одна из самых ярких и известных танцовщиц в украинском шоу-бизнесе. Кто-то ею восхищается, кто-то недолюбливает, но говорят о ней все, кто хоть немного знаком с миром танца.

На "Танцах со звездами" вы и сделали своей девушке на глазах у миллионов телезрителей, а этим летом поженились. Штамп в паспорте как-то повлиял на ваши отношения?

– Ну, конечно штамп в паспорте повлиял. Он подчеркнул мою ответственность, что я становлюсь за руль прекрасной семьи, что мне нужно почувствовать себя в одном амплуа: "Я муж", "Я глава семьи". Это все подчеркивает опять же мою ответственность, и это прекрасно.

Как вы с Тиной проводите время, если удается остаться дома? Готовит ли она, например, вам завтраки или наоборот, вы можете ее побаловать?

– Тина прекрасно готовит. Я дома иногда играю в приставку, мы вдвоем играем в приставку, смотрим фильмы, прогуливаемся. Мы любим путешествовать, даже в рамках Киева, Украины, поехать к родителям. Как-то так.

Тарас Цымбалюк вместе с женой Тиной

А заметили ли вы изменение в отношении к вам поклонниц после вашей женитьбы?

– Нет, не заметил, как и не замечал до этого. Я вообще за этим не слежу. Честно говоря, меня это мало интересует.

Вы прошли путь от кальянщика и модели к одному из самых топовых украинских актеров. Чувствуете, что уже добились в своей профессии всего, чего хотели? Какие у вас амбиции в работе?

– Остаются амбиции стать свидетелем какого-то яркого расцвета украинского кино. И сыграть крутые роли, которые мне еще не достались. Пойти на какие-нибудь творческие эксперименты, сыграть в тех жанрах, которые в Украине еще никто не цеплял. Понимаете, творческий поиск бесконечен: ты получил одно, а тебе уже хочется чего-нибудь другого. Это очень круто.

Вы можете назвать себя счастливым человеком? Почему?

- Да, я очень счастливый человек, потому что живы мои родители. Прекрасно все у моих родных, слава Богу. Я занимаюсь любимым делом. Поэтому да, безусловно, могу.