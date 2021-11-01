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"Самый трагичный случай": Тарас Цымбалюк рассказал, как сложилась судьба его героя в 3-м сезоне "Крепостной"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Тарас Цымбалюк сыграл кузнеца Назара Новость обновлена 01 ноября 2021, 16:51
Тарас Цымбалюк сыграл кузнеца Назара

По мнению актера, судьба его героя сложилась трагически.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который этим летом женился, рассказал о судьбе его героя в новом сезоне популярного сериала "Крепостная". В драме актер играет кузнеца Назара.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" актер приоткрыл подробности того, что случится с Назаром в третьем сезоне. По словам актера, судьба его героя сложилась трагически.

"По моему мнению, у Назара сложилась судьба очень непросто. Это один из самых трагических, самых драматических случаев в новом сезоне "Крепостной". Но все это составило для него огромный урок, он многое из этого извлек, и поэтому одна из самых интересных трансформаций ждет зрителя и одна из самых интересных линий у Назара", — рассказывает актер.

Он также рассказал о том, что тяжелее всего давалось ему на съемках новых серий.

"Драматизм опять же. Человек теряет близкого, начинает сам воспитывать свою дочь, с которой тоже нелегко. Человек сомневается в своем выборе. Это все непростые для персонажа петли, и это и было самым сложным. Были сцены, где нужно было сыграть смерть близкого человека, в тот же день мне нужно было играть какие-то мои эмоции с Павлиной на кухне. И это буквально через полчаса. Это было в этом сезоне самое сложное и интересное", — делится актер.

Полный текст интервью читайте вскоре на "Телеграфе".

Ранее "Телеграф" писал, какие сюрпризы приготовили создатели поклонникам сериала "Крепостная" в новом сезоне.

Теги:
#Актер #Крепостная #Тарас Цымбалюк
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