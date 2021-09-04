Семь любовных историй и участницы "Холостяка" в кадре: что известно о третьем сезоне сериала "Крепостная"

Чем будет удивлять новый сезон популярного сериала "Крепостная".

Совсем скоро на экраны выйдет продолжение популярного драматического сериала "Крепостная", второй сезон которого закончился на интригующей ноте — жениха главной героини, Кати Вербицкой убивают на свадьбе.

Телеканал СТБ не называет точную дату выхода сериала, однако продолжает интриговать фанатов интересными подробностями о сериале и тизерами. "Телеграф" решил собрать все детали и рассказать, что же стоит ждать зрителям в третьем сезоне "Крепостной".

Новая главная героиня.

В третьем сезоне сериала роль Кати Вербицкой сыграет новая актриса — 25-летняя Соня Присс. Отметим, что ее выбрали среди 400 конкурсантов из нескольких стран.

Новые герои:

В сюжете драмы несколько сюжетных линий, поэтому неудивительно, что в новом сезоне появятся и новые персонажи, а от того и актерский состав сериала пополнился. В третьем сезоне зрители познакомятся с супругами Безус — Рогнедой Васильевной, которую сыграла Мария Машкова, и Евгением Антоновичем в исполнении Федора Лаврова.

Также в третьем сезоне появятся звезды украинского кино Сергей Стрельников и Виктор Жданов.

Помимо этого, в сериале также "мелькнут" и экс-участницы проекта "Холостяк" — Надин Медведчук и Юлия Бельченко. На своих страницах в Инстаграм девушки ранее уже хвастались нарядами, в которых предстанут на экранах.

В общем в съемках было задействовано более 1000 актеров: из них постоянных — более 100, главных — более 30 актеров.

Локации для съемок:

Уже по "традиции" предыдущих сезонов, третий также снимали в самых известных локациях Украины: в Киево-Печерской Лавре, музее им. Гончара, имении Уваровой и доме-усадьбе Зайцева (Киев), Историко-культурном заповеднике "Качановка" (Чернигов), музее народной архитектуры и быта Украины "Пирогово", городе Переяславе, историко-культурном комплексе "Замок Радомысль" (Радомышль) и др.

А также, съемки проходили в павильонах студии FILM.UA, где был воссоздан интерьер второй половины XIX столетия.

Режиссер-постановщик сериала "Крепостная" — Феликс Герчиков.

И, немного статистики: съемки третьего сезона длились семь месяцев. За это время было отснято 120 смен, включая и ночной график съемок, и охвачено три времени года. А также за время съемок было использовано около 50–60 бород, 150 усов, 100 пар бакенбардов различной формы и оттенков.

Ранее, "Телеграф" писал, что звезда сериала "Крепостная" Дарья Легейда вышла замуж за своего возлюбленного, тоже актера Дмитрия Сову.