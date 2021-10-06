Илона Гвоздева: танцевать намного легче, чем сидеть в жюри, остальные судьи только и ждали, когда я споткнусь

Илона Гвоздева — одна из самых ярких и известных танцовщиц в украинском шоу-бизнесе. Кто-то ею восхищается, кто-то недолюбливает, но говорят о ней все, кто хоть немного знаком с миром танца.

Украинский хореограф и танцовщица Илона Гвоздева наделала шума, сев в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами". Зрители разделилсь на два лагеря: одни очень высоко оценили то, как артистка показала себя в этом качестве, другие — раскритиковали. В эксклюзивном интервью "Телеграфу" Илона рассказала, как сама оценивает свое возвращение на шоу в качестве судьи, что думает по поводу замечания Екатерины Кухар, а также немного приоткрыла завесу своей личной жизни и поделилась планами на будущее.

- После ухода из проекта в качестве танцовщицы, вы неоднократно писали о "Танцах" в своих соцсетях, довольно часто высказывая слова критики. Почему все же решили вернуться, выступить?

- Потому что, в первую очередь, это новый опыт — уйти с проекта в качестве танцовщицы, а вернуться в качестве жюри. Это всегда что-то новое, более того, мне кажется, любой успешный артист данного проекта всегда стремится повысить свою планку, и конечно же, каждый из нас мечтал оказаться в этом кресле, поэтому было бы глупо отказаться от данного предложения. И когда я узнала, что на балконе будет вести Юрий Ткач, конечно же я с удовольствием согласилась и его поддержать в том числе, и тот танец, который мы станцевали четыре года назад, это был тоже действительно классный запоминающийся, добрый, весёлый образ, а главное, что в данной теме мирового и украинского кино этого эфира он был действительно актуальный. Ну, и мне кажется просто это было хорошее такое, приятное завершение эфира.

- Что страшнее: слушать оценку своего танца, стоя на паркете, или оценивать самой?

- Вы знаете, страшнее сидеть в кресле жюри, потому что когда ты танцуешь на паркете, ты переживаешь исключительно за свою пару. А когда ты сидишь в кресле жюри, ты переживаешь за всех участников. Более того, это действительно очень огромное давление и со стороны зрителей, и со стороны уже таких бывалых, опытных членов жюри, которые как мне кажется, ждали, когда ты споткнёшься.

Илона Гвоздева: у меня есть хейтеры, но если тебе плюют в спину - значит ты впереди

- У вас действительно было такое чувство?

- Ну, ждут ошибку, потому что молодая, новая, другая, что она скажет, а как это воспримут зрители. Знаете, всегда что-то новое, и не важно это может даже не касаться проекта конкретно этого, всегда это будоражит эмоции, и конечно, эти эмоции всегда идут на два фронта. Кто-то восхищается, кто-то хейтит, но в целом огромный плюс, что об этом говорят. Никто не остался равнодушным, и мне кажется, моё присутствие разбавило судейский состав каким-то новым дыханием. Члены жюри по-новому начали реагировать, они как-то встрепенулись. Поэтому мне кажется, что хороших моментов намного больше, но конечно, танцевать было намного легче, чем сидеть на месте жюри. Я нашему жюри не завидую.

- Ощущали поддержку зрителей, когда садились в судейское кресло?

-Конечно, я ощущала поддержку зрителей. Я до сих пор её ощущаю. Но я могу так сказать, что знаете, люди у нас такие… двойственные. Я хочу огромную выразить благодарность всем своим подписчикам. Народ дал мне огромный кредит доверия и позволил сесть в кресло жюри, я надеюсь, я оправдала их ожидания, и огромное им спасибо за то, что они и до сих пор меня поддерживают. Ну а те, кто меня хейтят, не без этого… знаете, если тебе плюют в спину — значит ты впереди.

- Вы читаете негативные комментарии о себе или не обращаете на них внимания?

- Вы знаете, если бы я сказала, что не читаю эти комментарии, это была бы не правда. Я вам скажу больше, комментарии читают все. Я тоже читаю комментарии. Я в принципе сама являюсь очень самокритичным человеком, и действительно какие-то комментарии я вижу, которые, скажем так, не являются восхищением, но они несут какую-то правильную, конструктивную критику. Кто-то говорит, нужно поработать над пониманием образов, нужно поработать над формулировкой фраз, нужно поработать над голосом или над украинским языком. Я с этим абсолютно согласна. Если бы я сидела там четыре года подряд, наверное, у меня бы вырисовался какой-то образ, какие-то запрограммированные, готовые фразы и так далее. Но так как я сидела там впервые, то мы знаем, первый блин всегда комом. Это был всего лишь опыт. Я попробовала, мне действительно понравилось, но так же я понимаю, что я не идеальна, и мне есть над чем работать, и совершенствоваться в принципе можно всю жизнь в своей профессии, сталкиваясь с разными сложностями, только тогда ты понимаешь, что работает, а что не работает. Пока не попробуешь, ты не знаешь до конца, насколько это может быть результативно.

- Раньше вы обращаясь к продюсеру "Танцев" Владимиру Завадюку, говорили, что хотели бы провести всего один эфир в качестве члена жюри, просто попробовать. Сейчас не возникло желание остаться на проекте в этом качестве на постоянной основе?

- Вы знаете, пока на сегодня мне хватило. Я не знаю, какая идея будет у продюсеров данного сезона, но я хочу сказать, что нужно быть очень внутренне готовым, быть не такой, какой тебя хотят видеть многие. Вот это сложно. Сложно остаться самой собой в рамах шоу. В шоу у каждого героя должен быть свой образ и у членов жюри тоже. Екатерина Игоревна она у нас "чёрный лебедь" этого проекта. Влад Яма он такой добрый, юморной полицейский этого проекта. Максим Чмерковский — это новое дыхание, это американская школа видения, это профессиональный исполнитель, который знает это шоу изнутри полностью. Если бы я появилась и ставила тут всем десятки, вообще была бы самая классная для всех участников, но поверьте мне, большинство бы зрителей сказали: "Ну, и смысл?".

Поэтому ты никогда всем не угодишь. Я всё-таки считаю, что нужно держать своё слово, нужно придерживаться своих утверждений. Я так и сделала. Это может кому-то не нравиться, но продолжать ли мне участие в качестве члена жюри, я, наверное, пока подумаю. Не потому что я испугалась, а потому что я не знаю, как правильно эмоционально переносить вот этот весь всплеск эмоций. Когда ты говоришь правду, ты понимаешь, что наверно она никому не нужна. Вот как-то так.

Илона Гвоздева: конструктивную критику услышать интереснее, чем похвалу

- Вы имеете ввиду не нужна зрителям или продюсерам шоу?

- Ну, зрители, которые вот реагируют на не похвалу. Я считаю, что у меня достаточно творческого опыта, плюс работа на телевидении также в качестве жюри и танцовщицы. Я прекрасно понимаю ребят, которые стоят напротив меня и то, что я такой же была. Мне кажется, наоборот интереснее всегда услышать какую-то конструктивную, правильную критику. Это в принципе не хорошо, когда о тебе ничего не говорят или говорят только похвалу и лесть.

- А насколько просто вам было взаимодействовать с другими членами жюри? Особенно с Екатериной Кухар, которая сделала вам такое нелестное замечание.

- Когда Екатерина Игоревна сказала мне, что "там, где ты учишься я преподаю", я не стала тянуть эфирное время, но сегодня могу сказать, что когда Катя начала преподавать, я уже к этому времени отучилась и получила диплом магистра современной хореографии. Поэтому кто где учился, и кому кого учить… Я думаю, каждый из нас занимается своим делом, каждый из нас имеет свой опыт за плечами, и вправе судить со своей точки зрения. Но я не отказываюсь от своих комментариев в адрес Екатерины, когда упомянула о том, что она действительно всегда старается критиковать бальную хореографию классической терминологией. Местами это уместно, но местами я думаю, можно было бы как-то по другому аргументировать своё мнение.

- После таких эмоционально тяжёлых эфиров как вы обычно восстанавливаетесь? Как сбрасываете эти эмоции?

- После конкретно этого эфира я думала, мне в церковь надо сходить. В целом, конечно, в первую очередь это контрастный душ. и просто день провести с семьёй, потому что семья — это лучшее лекарство от всех бед. От плохих, негативных эмоций, от стресса. Я провела день с мужем, с детьми. Вечером встретилась с близкими мне друзьями. В течение дня я созванивалась с коллегами и известными тоже в моём кругу ребятами-танцорами. У них спрашивала мнение, и мне было это очень интересно. Провела этот день на релаксе, можно так сказать.

Илона Гвоздева: семья меня всегда поддерживает

- Вы всегда говорите, что муж вас очень поддерживает и помогает. Как он отнесся к возвращению на "Танцы"?

- Он мне сказал: "Ты молодец, я тобой горжусь",- и мне этого больше, чем достаточно.

- У вас уже появились фавориты среди участников этого сезона?

- У меня появились фавориты и не только за один эфир. Я этого не скрывала и не скрываю. Мне безумно импонирует пара Артура Логая и Анны Карелиной. Мне кажется, на сегодняшний момент эта пара благодаря своим постановкам, исполнению, образам действительно достойна быть в финале. Мне очень нравится пара Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара. Это такая взрослая, взвешенная, опытная, мудрая игра на проекте. И мне очень нравится, что она как спортсменка очень правильно проявляет себя в роли ученицы и танцовщицы, делает это она достойно.

Также я хочу отметить, как бы то ни было с моими прошлыми комментариями по квикстепу, Костю Войтенко, потому что я вижу в нём перспективу, он гениальный актёр. Его номер контемпорари, который был там недавно, несколько эфиров назад, не оставил моё сердце равнодушным. Он его исполнил настолько красиво, что я на эмоциях от того номера ждала от него и такого же квикстепа. И ещё я вижу в нём потенциал. Он прекрасно играет свою роль, у него всегда очень сюжетные номера. Но, возможно, мои требования к нему завышены, потому что он действительно знает и подаёт надежды. А тот, кто сильный знает, что с него и спрос больше. Он мне нравится, и мне нравится Александра Зарицкая, потому что мне кажется, при всех своих нестандартных формах это замечательная девочка. Она каждый эфир сама себе бросает вызовы и достойно их выполняет. Мне кажется, эта пара достойна тоже внимания и для многих зрителей, для многих женщин, девушек она станет отличным мотивирующим примером, что танцу покорны любые возрасты, любая нестандартная форма. Если душа и сердце танцует, пожалуйста.

- Закроем тему "Танцев". Вы ведь еще преподаете в КНУКиМ. Что вам больше нравится: танцевать самой или учить других?

- Наверное, сейчас с опытом, с высоты своих лет, а мне 33, я могу сказать, что больше мне уже нравится преподавать, чем танцевать, потому что мне кажется, мне есть чему научить ребят. Я кайфую, когда я вижу, на сцене или в зале, или ещё на каких-то проектах своих бывших учеников, ребят. И когда они становятся не просто крутыми танцорами, а лучше тебя – это мне кажется высшая награда для педагога, потому что одной из таких учениц стала Яна Цыбульская (танцор и участница "Танцев со звездами", — прим. ред.). Это моя студентка в прошлом, поэтому я могу с уверенностью сказать, что я горжусь своими студентами, и я кайфую от преподавания. И, наверное, уже сейчас мне нравится преподавать больше, чем танцевать. Но иногда появляться так, как с Юрием Ткачом, стать такой изюминкой, так можно.

- Что вообще является критерием успешности танцора? Награды, признание зрителей, участие в шоу?

- Профессионального артиста на сегодняшний момент я бы охарактеризовала такими словами: профессиональный исполнитель – это прежде всего человек с глубоким, многогранным внутренним миром, с философской мыслью, с великолепным технически высоким исполнением, который умеет выигрывать и проигрывать, потому что каждый проигрыш — это всегда опыт. Который, прежде всего, выходя на сцену, танцует сердцем и эмоциями. Каждый артист должен вызывать эмоцию. Если выходит просто хорошо технически подготовленный танцовщик, в моих глазах он просто робот, если он не вызывает никакую эмоцию на своём лице. А профессиональный артист должен вызывать эмоцию, похвалу либо критику, дрожь по телу. Но и в целом танец - это эмоция, поэтому профессиональный исполнитель должен разговаривать языком тела так, чтобы это понимали во всём мире даже те, которые не умеют разговаривать и слышать, а только видеть.

Илона Гвоздева: через 10 лет я вижу себя счастливой женой и мамой

- А вы бы не хотели себя попробовать в роли актрисы? Сняться в главной роли в таком танцевальном фильме, как "Шаг вперед", например?

- Я думаю, в Украине уже в принципе что-то похожее сняли, и там, кстати, снималась супруга Кости Войтенко Валентина (речь идет о первом танцевальном экшне украинского производства "Давай, танцуй!", — прим. ред.). Конечно. я бы с удовольствием попробовала себя в качестве актрисы. Это тоже опыт. Знаете, это новый какой-то уровень. Но пока таких предложений не было. Да я, честно говоря, сильно сейчас и не билась, не искала. Всё впереди, мне кажется, ещё.

- Как вы планируете своё время при том что вы мама двоих детей? Как все успеваете? Поделитесь своими лайфхаками.

- Самый главный лайфхак, знаете, их два. Первый — это найти классных нянь, которые будут помогать вам деток воспитывать и вообще организовывать их день. И второй лайфхак — это уметь правильно договориться с мужем. Найти компромисс, сказать "знаешь, я хочу и своего личностного роста", но объяснить ему это так, что ты не просто хочешь работать, а не сидеть дома с детьми, а сказать ему так, что если женщина будет самореализованной, успешной для своего внутреннего я — она будет хорошей женой и хорошей мамой. Ну и еще, количество проведённого времени с детьми не говорит о качестве. Лучше меньше, как по мне, но провести эти два-три часа так, что ты детей слышишь, ты с ними общаешься, ты их видишь, и ты их понимаешь. А не когда, например, можно целый день провести вроде бы с ребёнком, но как бы для галочки. Заниматься повседневными делами, а ребёнок может весь этот день просидеть просто в телефоне.

- Как вам больше всего нравится время с детьми проводить? Вы куда-то вместе ходите или находитесь дома?

- Вот, например, субботу, перед тем как мама ушла на эфир, мы провели вместе с дочкой. Во-первых, мы проснулись вместе, мы понежились, потому что папа у нас был на рыбалке, такие прямо девочки-девочки были. Далее оделись, пошли на прогулку, погуляли на площадке, потом мы поехали в детскую комнату. То есть я всегда иду по желанию своей дочки, особенно когда у меня есть время, я стараюсь делать то, что она просит. И вообще в целом, несмотря на то, что ей шесть лет, я с ней общаюсь, как со взрослой девочкой. Я всегда говорю с ней, всегда спрашиваю, всегда её слышу. И мне кажется, у меня с ней есть хороший контакт, знаете налаженный.

- Она не занимается ещё танцами? Вы бы хотели, чтобы она в эту сферу пошла?

- Мы как сапожники без сапог. Вот примерно так же. Она у меня не занимается танцами, я вам больше того хочу сказать, она заявила: "Мам, я не хочу танцевать". Но она сейчас порывается идти на гимнастику. Она ещё просто до конца не поняла. Но мы будем пробовать. Я тоже не из тех матерей, которые хотят видеть продолжение своей карьеры в своём ребёнке, нет. Я хочу, чтобы мой ребёнок был счастлив, и чтобы она делала то, что её прежде всего сделает счастливой. Я могу только рядом находиться, созерцать, помогать и направлять. Танцами мы не занимаемся, но на гимнастику хотим.

Илона Гвоздева: хороший танцор без эмоций - просто робот

- То есть вы себя не можете назвать типичной "яжемамой"?

- Я не могу себя назвать "яжемама", хотя я в принципе иногда использую этот хештег. Но в целом я точно могу сказать, что в плане воспитания я очень легко переключаюсь с "так надо и так нужно" на "так хотят мои дети, так и будет". Мне кажется, что несмотря на то, что я могу быть очень строгая в работе, с детьми своими я пересмотрела отношение в плане воспитания, потому что меня в своё время воспитывали очень строго, и я бы всё-таки хотела, чтобы был и кнут, и пряник. Потому что не всегда такие, знаете, ежовые рукавицы родителей могут правильно сформировать воспитание ребёнка. В итоге он может просто вырасти, когда ему станет 18 лет, как мне кажется, и потом начать делать всё то, что ему так долго запрещали.

- А время только для себя, отдельно от детей и мужа, вы находите? Как любите его проводить?

- Я в принципе люблю находиться сама. Мне наедине с собой никогда не скучно. Я могу почитать книгу, я могу посмотреть какой-то интересный глубокий фильм, знаете те фильмы, которые никогда не посмотришь с мужем. Читаю какие-то интересные психологические книги, я могу смотреть какие-то видео или даже очень часто просто отвлекаюсь и смотрю другие американские проекты танцевальные, беру оттуда что-то для себя. Короче, не скучно мне самой с собой. Всегда есть, чем себя занять.

- Какие-то любимые заведения у вас в Киеве есть?

- Знаете, в летний период времени мне очень нравится ресторан "Веранда на Днепре". Там очень красиво, очень вкусно и атмосферно. Но в целом я, наверное, всё-таки более такая домашняя. Знаете, я не могу себя назвать светской львицей, которая активную ведёт такую жизнь. Я домашняя. Когда мне никуда не надо, я предпочитаю быть просто дома.

- При этом свои соцсети вы ведете довольно активно. Это для вас хобби или часть работы?

- Знаете, раньше я воспринимала это исключительно как хобби, а сейчас, конечно, это уже стало частью моей работы. Потому что будет не совсем честно, если я скажу: "Нет, конечно нет, это только так для себя". В любом случае у меня есть какин-то рекламные интеграции. Я являюсь лидером мнений для определённой аудитории. Что мне нравится, что мой Инстаграм, он очень лаконичный, он мой. Его не ведут смм-щики, его делаю я сама. Всю суть, все свои эмоции, амбиции, интересные места, проекты, моё какое-то видение, я чем хочу, тем и делюсь со своей аудиторией. У меня сошлось моё хобби с ещё одним видом деятельности.

- Через 5-10 лет вы видите свою жизнь по-прежнему связанной с танцами или пойдете в какие-то другие сферы?

- Через пять-десять лет я вижу себя замечательной женой в красивом, большом, уютном доме, который полон детского смеха, а я сижу в кресле на террасе и читаю свою эпично написанную книгу.

- Вы планируете написать книгу?

- Да, мы уже пытаемся это сделать. Уже как полгода я пытаюсь писать, и потихонечку это делаю.

- Что это будет за книга?

- Автобиографическая. Конечно, и о танцах — это неотъемлемая часть моей жизни. О том, как я всего добивалась, как я прошла. И, возможно, эта книга станет полезной и мотивирующей для какой-то юной, маленькой девочки, которая хочет стать большой звёздочкой.