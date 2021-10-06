Ілона Гвоздьова: танцювати набагато легше, аніж сидіти в журі, інші судді тільки й чекали, коли я спіткнуся

Ілона Гвоздьова — одна з найяскравіших і відомих танцівниць в українському шоу-бізнесі. Хтось нею захоплюється, хтось недолюблює, але говорять про неї всі, хто хоч трохи знайомий зі світом танцю.

Український хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова наробила шуму, сівши в крісло судді на проекті "Танці з зірками". Глядачі розділилися на два табори: одні дуже високо оцінили те, як артистка показала себе в цій якості, інші — розкритикували. В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" Ілона розповіла, як сама оцінює своє повернення на шоу в якості судді, що думає з приводу зауваження Катерини Кухар, а також трохи відкрила завісу свого особистого життя і поділилася планами на майбутнє.

- Після відходу з проекту в якості танцівниці, ви неодноразово писали про "Танці" у своїх соціальних мережах, досить часто висловлюючи слова критики. Чому все ж вирішили повернутися, виступити?

- Тому що, в першу чергу, це новий досвід — піти з проекту в якості танцівниці, а повернутися в якості журі. Це завжди щось нове, більш того, мені здається, будь-який успішний артист даного проекту завжди прагне підвищити свою планку, і звичайно ж, кожен з нас мріяв опинитися в цьому кріслі, тому було б нерозумно відмовитися від цієї пропозиції. І коли я дізналася, що на балконі буде вести Юрій Ткач, звичайно ж я із задоволенням погодилася і його підтримати в тому числі, і той танець, який ми станцювали чотири роки тому, це був теж дійсно класний, такий, що запам’ятовується, добрий, веселий образ, а головне, що в цій темі світового і українського кіно цього ефіру він був дійсно актуальний. Ну, і мені здається просто це було гарне таке, приємне завершення ефіру.

- Що страшніше: слухати оцінку свого танцю, стоячи на паркеті, або оцінювати самій?

- Ви знаєте, страшніше сидіти в кріслі журі, тому що коли ти танцюєш на паркеті, ти переживаєш виключно за свою пару. А коли ти сидиш у кріслі журі, ти переживаєш за всіх учасників. Більш того, це дійсно дуже величезний тиск і з боку глядачів, і з боку вже таких бувалих, досвідчених членів журі, які як мені здається, чекали, коли ти спіткнешся.

- У вас справді було таке відчуття?

- Ну, чекають помилку, тому що молода, нова, інша, що вона скаже, а як це сприймуть глядачі. Знаєте, завжди щось нове, і не важливо це може навіть не торкатися проекту конкретно цього, завжди це розбурхує емоції, і звичайно, ці емоції завжди йдуть на два фронти. Хтось захоплюється, хтось хейтить, але в цілому величезний плюс, що про це говорять. Ніхто не залишився байдужим, і мені здається, моя присутність додалося суддівському складу якогось нового подиху. Члени журі по-новому почали реагувати, вони якось стрепенулися. Тому мені здається, що хороших моментів набагато більше, але звичайно, танцювати було набагато легше, ніж сидіти на місці журі. Я нашому журі не заздрю.

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