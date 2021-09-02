Певица MamaRika: с рождением сына мой день состоит из кормлений и смен подгузников, но уже планирую гастроли

Певица MamaRika только полгода назад перебралась в Одессу, а теперь ошеломила новостью: вместе с семьей она возвращается в Киев.

Ровно месяц назад певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) родила первенца, а в ближайшее время уже планирует отправиться на гастроли. "Телеграф" расспросил звездную маму, как сейчас проходят ее дни, когда ждать музыкальных новинок и планирует ли она снова вернуться в Киев.

MamaRika теперь и в жизни стала мамой! Какие были ощущения, когда вы это осознали?

На самом деле я еще в процессе осознания этого. Каждый раз, когда смотрю на сына, мне не верится, что этот клад мой. Как вообще можно привыкнуть к этому чуду? Мне кажется, я еще очень долго буду щипать себя, чтобы поверить в свое счастье.

Как теперь проходит ваш обычный день? Есть ли какие-то сложности, с которыми вы не ожидали столкнуться?

День состоит из кормлений, смен подгузников, купаний малыша — все! (смеется). В промежутках между этим я успеваю поесть, иногда даже поспать.

А, ну и святое — веду свой блог в Инстаграм и ТикТок, потому что аудиторию подвести не могу. Мы сознательно с мужем подходили к вопросу отцовства, были морально готовы, и точно знали чего ожидать. Не поверите, но все происходит именно так, как мы это себе представляли. Поэтому нас не испугать трудностями, мы в кайфе, хоть и с синяками под глазами.

Почему вы пока не хотите разглашать имя сына?

Мы решили раскрыть интригу века после крестин. Суеверность ли это? Пожалуй, да. Можем себе позволить, потому что у нас это впервые.

Полный текст интервью с MamaRika читайте на языке оригинала.