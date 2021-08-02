Певица MamaRika родила первенца - первое фото

Известная украинская R'n'B-исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова), и ее супруг комик Сергей Середа впервые стали родителями.
Об этом артистка сообщила в понедельник, 2 июля, в своем аккаунте в Instagram.
"Теперь мы официально самые счастливые!", - подписала фото с новорожденным сыном звездная мама.
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О беременности пара рассказала 26 мая. Тогда певица опубликовала совместное фото с мужем, на котором можно было увидеть достаточно большой животик.
MamaRika рассказывала, что после первого посещения государственного роддома, она сразу поняла, что обратится за помощью в частный. Несмотря на то, что пара проживает в Одессе, рожать они планировали в Киеве.
На первых месяцах беременности певица страдала от сильного токсикоза и даже лежала под капельницами. Тогда она почти два месяца провела в постели. Ее муж тогда полностью взял на себя бытовые вопросы и очень поддерживал беременную жену.
Уже 4 июля пара сообщила миру, что у них будет мальчик, что, собственно, и произошло немногим более, чем месяц спустя.
Ранее "Телеграф" сообщал, что муж певицы настолько серьезно занялся подготовкой к рождению сына, что заранее начал тестировать детские качели - Мамарика опубликовала в сети смешное видео с участием Середы.