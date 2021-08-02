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Певица MamaRika родила первенца - первое фото

Певица MamaRika родила первенца - первое фото
18:29 Сегодня Телеграф Instagram

Известная украинская R'n'B-исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова), и ее супруг комик Сергей Середа впервые стали родителями. 

Об этом артистка сообщила в понедельник, 2 июля, в своем аккаунте в Instagram.

"Теперь мы официально самые счастливые!", - подписала фото с новорожденным сыном звездная мама.

 
 
 
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Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

О беременности пара рассказала 26 мая. Тогда певица опубликовала совместное фото с мужем, на котором можно было увидеть достаточно большой животик. 

MamaRika рассказывала, что после первого посещения государственного роддома, она сразу поняла, что обратится за помощью в частный. Несмотря на то, что пара проживает в Одессе, рожать они планировали в Киеве.

На первых месяцах беременности певица страдала от сильного токсикоза и даже лежала под капельницами. Тогда она почти два месяца провела в постели. Ее муж тогда полностью взял на себя бытовые вопросы и очень поддерживал беременную жену.

Уже 4 июля пара сообщила миру, что у них будет мальчик, что, собственно, и произошло немногим более, чем месяц спустя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что муж певицы настолько серьезно занялся подготовкой к рождению сына, что заранее начал тестировать детские качели - Мамарика опубликовала в сети смешное видео с участием Середы.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 186

Все по теме:

R'n'B, Сергей Середа, MamaRika (Анастасия Кочетова), Рождение первенца.
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