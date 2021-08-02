Певица MamaRika родила первенца - первое фото

Известная украинская R'n'B-исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова), и ее супруг комик Сергей Середа впервые стали родителями.

Об этом артистка сообщила в понедельник, 2 июля, в своем аккаунте в Instagram.

"Теперь мы официально самые счастливые!", - подписала фото с новорожденным сыном звездная мама.

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О беременности пара рассказала 26 мая. Тогда певица опубликовала совместное фото с мужем, на котором можно было увидеть достаточно большой животик.

MamaRika рассказывала, что после первого посещения государственного роддома, она сразу поняла, что обратится за помощью в частный. Несмотря на то, что пара проживает в Одессе, рожать они планировали в Киеве.