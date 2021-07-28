Беременная MamaRika повеселила сеть забавным видео с мужем: "Сергеич впадает в маразм"

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа ожидает появление на свет своего первенца. В августе у супругов должен родится сын.

Пара активно готовится к пополнению в семье, о чем активно рассказывает у себя в соцсетях. Анастасия на своей странице в Инстаграме рассказала, что ее муж настолько серьезно занялся подготовкой к рождению сына, что начал тестировать детские качели.

MamaRika опубликовала забавное видео, на котором Середа катается на детской качели-карусели. Стоит отметить, что комику явно нравиться эта затея.

"Сергеич плавно впадает в маразм" - комментирует ролик артистка.

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Кочетова похвасталась первыми нарядами, которые они купили для будущего сына.