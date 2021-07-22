"Тут такой фэшн": беременная MamaRika похвасталась первыми "нарядами" для будущего малыша

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа активно готовятся к пополнению в семье - пара ожидает появление на свет своего первенца. В начале августа у супругов родится сын.

Анастасия и Сергей приняли решение рожать в Киеве, и за несколько недель до родов перебрались из Одессы в столицу. Пара активно готовиться к рождению сына, о чем оба рассказывают у себя в соцсетях.

На своей странице в Инстаграм Mamarika похвасталась, что у нее замечательный муж, который даже больше чем она готовится к отцовству. Сергей Середа изучает книгу-шпаргалку для будущих родителей.

Также, Анастасия похвасталась и будущим гардеробом для первенца. Так, как она может родить практически в любой момент, то артистка решила все подготовить заранее.

"Тут такой фэшн" - приговаривает певица, демонстрируя различные бодики и комбинезончики для новорожденных.

Ранее, "Телеграф" писал, что Сергей Середа рассказал, как справляется с волнением перед рождением первенца.