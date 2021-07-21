Сергей Середа поделился переживаниями перед рождением первенца: "Пересмотрели половину видео на канале у доктора Комаровского"

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа готовятся к самой важной встрече в их жизнях - пара ожидает появление на свет своего первенца. В начале августа у супругов родится сын.

Сергей и Анатасия вовсю готовятся к родам. Mamarika призналась, что практически все уже подготовлено, остались лишь несколько покупок. Однако больше пара волнуется за то, какими они будут родителями.

Сергей Середа на своей странице в Инстаграм рассказал своим подписчикам, что чем ближе "день знакомства", тем больше он начинает волноваться. Однако он ни на секунду не сомневается в том, что Анастасия будет прекрасной мамой, ну а он в свою очередь будет стараться быть для него хорошим отцом и достойным примером.

"Что бы вы понимали, мы уже пересмотрели половину видео на канале у доктора Комаровского", - написал Середа.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Mamarika рассказала, как они с Сергеем Середой выбирают имя для будущего ребенка.