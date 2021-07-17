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"Анастас или Сергей": беременная MamaRika поделилась вариантами имени для будущего ребенка

"Анастас или Сергей": беременная MamaRika поделилась вариантами имени для будущего ребенка
Обновлено 08:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа готовятся впервые стать родителями - у пары в августе появится на свет сын. 

После общения с подписчиками артистка увидела, что поступило очень много вопросов по поводу имени для их будущего малыша. Поэтому Анастасия решила показать несколько "кадров" того, как они с мужем подбирают имя. 

MamaRika признается, что у них в этом вопросе настоящий "срач". Пара никак не может найти подходящее имя для первенца. Середа шутит, что отличным именем будет Сергей, однако Настя решила покончить с династией Сергеев в их семье (отца Середы тоже зовут Сергей). Взамен исполнительница предложила назвать ребенка Анастас, в честь нее. 

В итоге пара обратилась к своим подписчикам с просьбой "подкинуть" несколько хороших вариантов имен.

Ранее, "Телеграф" писал, что MamaRika рассказала, как она узнала, что станет мамой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Певица, Эрика, MamaRika, Сергей Середа.
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