"Анастас или Сергей": беременная MamaRika поделилась вариантами имени для будущего ребенка

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа готовятся впервые стать родителями - у пары в августе появится на свет сын.

После общения с подписчиками артистка увидела, что поступило очень много вопросов по поводу имени для их будущего малыша. Поэтому Анастасия решила показать несколько "кадров" того, как они с мужем подбирают имя.

MamaRika признается, что у них в этом вопросе настоящий "срач". Пара никак не может найти подходящее имя для первенца. Середа шутит, что отличным именем будет Сергей, однако Настя решила покончить с династией Сергеев в их семье (отца Середы тоже зовут Сергей). Взамен исполнительница предложила назвать ребенка Анастас, в честь нее.

В итоге пара обратилась к своим подписчикам с просьбой "подкинуть" несколько хороших вариантов имен.

Ранее, "Телеграф" писал, что MamaRika рассказала, как она узнала, что станет мамой.