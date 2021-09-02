Співачка MamaRika: з народженням сина мій день складається з годувань та змін підгузок, але вже планую гастролі

Співачка MamaRika лише півроку тому перебралася в Одесу, а тепер приголомшила новиною: разом із родиною вона повертається до Києва.

Рівно місяць тому співачка MamaRika (справжнє імʼя Анастасія Кочетова) народила первістка, а найближчим часом вже планує вирушити на гастролі. "Телеграф" розпитав зіркову маму, як зараз проходять її дні, коли чекати музичних новинок та чи планує вона знову повернутися до Києва.

MamaRika тепер і в житті стала мамою! Якими були відчуття, коли ви це усвідомили?

Насправді я ще в процесі усвідомлення цього. Щоразу, коли дивлюся на сина, мені не віриться, що цей скарб мій. Як взагалі можна звикнути до цього дива? Мені здається, я ще дуже довго буду щипати себе, щоб повірити у своє щастя.

Як тепер проходить ваш звичайний день? Чи є якісь складнощі, з якими ви не очікували зіткнутися?

День складається із годувань, змін підгузок, купань малого – все! (сміється). В проміжках між цим я встигаю поїсти, іноді навіть поспати.

А, ну і святе — веду свій блог в Інстаграмі та ТікТок, бо аудиторію підвести не можу. Ми свідомо із чоловіком підходили до питання батьківства, були морально готові, і точно знали чого чекати. Не повірите, але все відбувається чітко так, як ми це собі уявляли. Тому нас не злякати труднощами, ми в кайфі, хоч і з синцями під очима.

MamaRikа: наша любов досягла якихось космічних масштабів завдяки малюку

Як ваш чоловік допомагає вам у догляді за дитиною? Після народження сина ваші стосунки з ним якось змінилися?

Сєргєіч тато на максималках (Сергій Середа — чоловік MamaRikи, — прим.авт.). Ми навіть придумали термін #батянаподхвате (сміється). Ми з ним партнери по життю і тут все аналогічно – всі обов’язки ділимо навпіл. Як мінімум це по-чесному, така наша модель виховання дитини. Знаю, що не у всіх так, але ця історія не про нас.

Стосунки після появи сина особливо не змінилися, все як і було, просто тепер нас четверо під ковдрою: не забуваємо про Роккі (песик Насті породи мальтіпу — прим.авт.). Коли дитина бажана в сім’ї — особливих конфліктів не може бути, хіба що легкі емоції, але це нормально. Якщо чесно, мені здається, що ми стали навіть ще ближчими із чоловіком, і наша любов досягла якихось космічних масштабів завдяки малюку.

Чому ви поки не хочете розголошувати імʼя сина?

Ми вирішили розкрити інтригу століття після хрестин. Чи це забобони? Мабуть, так. Можемо собі дозволити, бо у нас це вперше.

Ви згадували, що сумуєте за тим часом, коли були вагітні. Чого не вистачає найбільше?

Так, проскакують нотки ностальгії. Не вистачає цього відчуття, що ти смішний бегемотик (сміється).

Це особливий стан, його важко описати словами, можна тільки відчути на собі. Думаю, дівчата мене зрозуміють. Є в цьому якась магія і крапка. Думаю, треба повторити ще як мінімум разок, але пізніше, років так через 5.

MamaRikа: я вже майже прийшла у свою ідеальну форму та вагу

Серед зіркових мам зараз популярно після пологів відразу ж приступати до тренувань, худнути і максимально швидко повертатися в "робочий лад". Яка у вас позиція з цього приводу?

Я тільки за такий підхід, і сама вже майже прийшла у свою ідеальну форму та вагу. Але враховуючи, що у мене був кесарів розтин, спорт мені світить не раніше, ніж за місяць. Тому наразі приводжу себе в форму іншими методами, які дозволяють лікарі.

Взагалі я за активних мамочок – це правильно не засиджуватися на місці, а ще гірше у декреті. Це слово взагалі мене лякає. Я от вже планую гастрольний графік на осінь – нема чого давати собі спуску, а то так можна все життя просидіти в декреті.

Уже минуло більше півроку, як ви переїхали в Одесу з Києва. Сумуєте за столицею?

Ми переїхали по причині моєї непростої вагітності, і це було правильним рішенням. Тут, в Одесі, я дихала морським повітрям і почувалася значно краще. Але зараз розумію, що скоро доведеться знов пакувати фури з речами і повертатися в столицю. Інакше ніяк – ми мусимо бути в епіцентрі двіжухи і повертатися в робочий графік. Даємо собі якийсь місяць-два побалдіти в бархатний сезон, і Київ, зустрічай.Сказати, що я сумувала не можу – я легка на підйом, тому мій дім там, де моя сім’я. Всі артисти кочівники, так ми звикли.

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Останній ваш трек KAVA вийшов дуже ніжним, ліричним, не схожим на багато ваших попередніх таких драйвових, фанкових композицій. Чи впливають зміни в особистому житті на ваш музичний стиль?

У нас була знакова робота "Маємо", теж лірична і присвячена нашому із Сєргєічем весіллю. Тому я, в принципі останнім часом, балансую між ліричними та драйвовим станами, і це нормально. Все як у справжньому житті – хвилями. Загалом всі мої треки відображають мій внутрішній стан і є дуже особистими. Люблю чесність у всьому, а в першу чергу у музиці. І головне – це відчувають люди і я бачу шалений фідбек, а значить ми все робимо правильно.

Чи варто в найближчому майбутньому чекати музичних або інших новинок? Можливо, плануєте більше приділяти часу зйомкам роликів для Інстаграм, ТікТок тощо?

У нас дуже багато готового музичного матеріалу, який чекає свого часу, тому головне встигати релізитись. Будуть бенгери, знаю точно – готуйтесь, народ! Соціальні мережі веду активно і регулярно, тому просто підписуйтесь на Мамку і отримуйте задоволення. До речі, я теж кайфую від цього, тому це взаємно у нас із моїми підписниками.

Якщо описати MamaRikу лише трьома словами, якими вони будуть?

Чесна, проста, качова.