"После этого эфира мне надо в церковь": Илона Гвоздева отреагировала на колкое замечание Екатерины Кухар

Гвоздева уверена, что имеет все основания высказывать свою точку зрения в судейском кресле.

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева ответила на едкое замечание Екатерины Кухар, которое та сделала во время последнего эфира "Танцев со звездами". Кухар заявила Гвоздевой, что "там, где ты училась, я преподавала". Илона считает, что у каждого, кто сидит в судейском кресле есть свой опыт и он имеет право высказывать свое мнение".

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Когда Екатерина Игоревна сказала мне, что "там, где ты училась, я преподавала", я не стала тянуть эфирное время. Сегодня могу сказать, что когда Катя начала преподавать, я к этому времени отучилась и получила диплом магистра современной хореографии. Поэтому кто где учился и кому кого учить… Я думаю, каждый из нас занимается своим делом, имеет свой опыт за плечами и вправе судить со своей точки зрения", — отметила Илона.

"И я не отказываюсь от своих комментариев в адрес Екатерины, когда упомянула о том, что она действительно всегда старается перекрывать бальную хореографию классической терминологией. Местами это уместно, но местами я думаю, можно по-другому было аргументировать свое мнение", — добавила Гвоздева.

Артистка также рассказала, как она восстанавливает свое эмоциональное состояние после таких тяжелых эфиров.

"После конкретно этого эфира я думаю, мне в церковь надо сходить. Но так, конечно, в первую очередь это контрастный душ и провести время с семьей, потому что семья – это лучшее лекарство от всех бед, стрессов и негативных эмоций", — делится Илона.

Полный текст интервью с Илоной Гвоздевой читайте вскоре на "Телеграфе".

Отметим, что во время последнего эфира "Танцев со звездами" 3 октября между Илоной Гвоздевой и Екатериной Кухар возникла небольшая стычка. Илона сделала Кухар замечание по поводу того, что та использует балетную терминологию, комментируя бальные танцы участников. Та в свою очередь ответила Гвоздевой, что "там, где ты училась, я преподавала".

Илона Гвоздева на "Танцах со звездами"

Илона Гвоздева одержала победу в шоу "Танцы со звездами" в 2018-м году, выступая в паре с юмористом Игорем Ласточкиным. Годом позже участвовала в шоу вместе с телеведущим Владимиром Остапчуком. В 2020-м танцевала на проекте с Дмитрием Танковичем.

После своего ухода из шоу Илона неоднократно высказывалась по поводу нового сезона "Танцев со звездами", нередко озвучивая свои замечания и критику.