"Після цього ефіру мені треба до церкви": Ілона Гвоздьова відреагувала на їдке зауваження Катерини Кухар

Гвоздьова впевнена, що має всі підстави висловлювати свою точку зору в суддівському кріслі.

Відома українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова відповіла на їдке зауваження Катерини Кухар, який та зробила під час останнього ефіру "Танців з зірками". Кухар заявила Гвоздьовій, що "там, де ти вчилася, я викладала". Ілона вважає, що у кожного, хто сидить в суддівському кріслі, є свій досвід, і він має право висловлювати свою думку".

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Коли Катерина Ігорівна сказала мені, що "там, де ти вчилася, я викладала", я не стала тягнути ефірний час. Сьогодні можу сказати, що коли Катя почала викладати, я до цього часу закінчила навчання і отримала диплом магістра сучасної хореографії. Тому хто де навчався і кому кого вчити… Я думаю, кожен з нас займається своєю справою, має свій досвід за плечима і має право судити зі своєї точки зору", — зазначила Ілона.

"І я не відмовляюся від своїх коментарів на адресу Катерини, коли згадала про те, що вона дійсно завжди намагається перекривати бальну хореографію класичною термінологією. Місцями це доречно, але місцями я думаю, можна по-іншому було аргументувати свою думку", — додала Гвоздьова .

Артистка також розповіла, як вона відновлює свій емоційний стан після таких важких ефірів.

"Після конкретно цього ефіру я думаю, мені до церкви треба сходити. Але так, звичайно, в першу чергу це контрастний душ і провести час з сім’єю, тому що сім’я — це найкращі ліки від усіх бід, стресів і негативних емоцій", — ділиться Ілона.

Повний текст інтерв’ю з Ілоною Гвоздьовою читайте незабаром на "Телеграф".

Відзначимо, що під час останнього ефіру "Танців з зірками" 3 жовтня між Ілоною Гвоздьовою і Катериною Кухар виникла невелика сутичка. Ілона зробила Кухар зауваження з приводу того, що та використовує балетну термінологію, коментуючи бальні танці учасників. Та своєю чергою відповіла Гвоздьовій, що "там, де ти вчилася, я викладала".

Ілона Гвоздьова на "Танцях з зірками"

Ілона Гвоздьова здобула перемогу в шоу "Танці з зірками" у 2018-му році, виступаючи в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним. Роком пізніше брала участь в шоу разом з телеведучим Володимиром Остапчуком. У 2020-му танцювала на проекті з Дмитром Танковичем.

Після свого відходу з шоу Ілона неодноразово висловлювалася з приводу нового сезону "Танців з зірками", нерідко озвучуючи свої зауваження і критику.