Меловін в образі Круелли, Євгенія Власова — Малефісента: як пройшов п’ятий випуск шоу "Танці з зірками-2021"

Темою нового випуску шоу стала "Ніч кінохітів"

У неділю, 3 жовтня, пройшов п’ятий випуск самого танцювального шоу країни — "Танці з зірками-2021". На один вечір глядачів перенесли в "кінотеатр", де вони побачили кілька світових кінохітів, адже темою п’ятого ефіру стала — "Ніч кінофільмів".

Кожна пара підкорювала глядача своїм танцем в ролі з фільму, який вони обрали самі.

До них також приєдналися і зоряні судді — Катерина Кухар стала Круеллою, Влад Яма — Нео з "Матриці", а Макс Чмерковський — вампіром, а, запрошена четверта суддя, Ілона Гвоздьова згадала свій образ Люсі Уайлд з мультфільму "Гидкий я", в якому вона танцювала з Юрієм Ткачем. А так, як комік став ведучим балкона, то глядач побачив і головного героя мультика — Грю.

На жаль, але в п’ятому прямому ефірі глядачі не підтримали Фагота і Катерину Тришину, тому пара покинула проєкт.

Якими ж постановками і танцями зірки вражали в 5-му ефірі:

Станіслав Горуна і Даніелла Преап перетворилися на зірок українського фільму "Скажене весілля" і станцювали запальний джайв.

Lida Lee і Олексій Базель стали героями фільму "Сімейка Адамсів" — дівчинкою Венздей і хлопчиком Пагслі, і станцювали яскраву самбу.

Джамала і Антон Нестерко перевтілилися в героїв фільму "Запах жінки" і станцювали пристрасне танго.

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков на паркеті показали головних героїв українського фільму "За двома зайцями", і станцювали квік-степ.

KADNAY і Аліна Лі для нового ефіру підготували вальс, перетворившись в зірок фільму "Великий Гетсбі".

Євгенія Власова і Макс Леонов підготували пасадобль, в якому співачка перетворилася в героїню Анджеліни Джолі — Маліфісенту.

Артур Логай і Анна Кареліна відтворили ситуацію з українського серіалу, в якому актор грає одну з головних ролей, "Моя улюблена Страшко".

MELOVIN продовжив свої "суперечки" з Катериною Кухар і теж приміряв на себе образ зірки фільму "Круелла", Стервели Де Віль. Разом з Лізою Русиною він виконав повільний фокстрот.

Фагот і Катерина Трішина на кілька хвилин став українськими Ромео і Джульєттою, виконавши вальс в стилі фільму "Тіні забутих предків".

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук для нового випуску вибрали образ Чарлі Чапліна, і станцювали квік-степ.

Завершили вечір кіно Ольга Харлан та Дмитро Дікусар разом з вічною історією кохання героїв фільму "Титанік" — Роуз і Джека, станцювавши віденський вальс.

Нагадаємо, що проєкт вже покинули: коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, яка замінила травмовану Настю Оруджева, і актор Олексій Суровцев.

Раніше організатори проєкту "Танці" вшанували пам’ять хореографа і судді "Танців" Григорія Чапкіса.