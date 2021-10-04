Рус

Меловін в образі Круелли, Євгенія Власова — Малефісента: як пройшов п’ятий випуск шоу "Танці з зірками-2021"

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
Меловін в образі Круелли Новина оновлена 04 жовтня 2021, 10:56
Меловін в образі Круелли

Темою нового випуску шоу стала "Ніч кінохітів"

У неділю, 3 жовтня, пройшов п’ятий випуск самого танцювального шоу країни — "Танці з зірками-2021". На один вечір глядачів перенесли в "кінотеатр", де вони побачили кілька світових кінохітів, адже темою п’ятого ефіру стала — "Ніч кінофільмів".

Кожна пара підкорювала глядача своїм танцем в ролі з фільму, який вони обрали самі.

До них також приєдналися і зоряні судді — Катерина Кухар стала Круеллою, Влад Яма — Нео з "Матриці", а Макс Чмерковський — вампіром, а, запрошена четверта суддя, Ілона Гвоздьова згадала свій образ Люсі Уайлд з мультфільму "Гидкий я", в якому вона танцювала з Юрієм Ткачем. А так, як комік став ведучим балкона, то глядач побачив і головного героя мультика — Грю.

На жаль, але в п’ятому прямому ефірі глядачі не підтримали Фагота і Катерину Тришину, тому пара покинула проєкт.

Якими ж постановками і танцями зірки вражали в 5-му ефірі:

Станіслав Горуна і Даніелла Преап перетворилися на зірок українського фільму "Скажене весілля" і станцювали запальний джайв.

Lida Lee і Олексій Базель стали героями фільму "Сімейка Адамсів" — дівчинкою Венздей і хлопчиком Пагслі, і станцювали яскраву самбу.

Джамала і Антон Нестерко перевтілилися в героїв фільму "Запах жінки" і станцювали пристрасне танго.

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков на паркеті показали головних героїв українського фільму "За двома зайцями", і станцювали квік-степ.

KADNAY і Аліна Лі для нового ефіру підготували вальс, перетворившись в зірок фільму "Великий Гетсбі".

Євгенія Власова і Макс Леонов підготували пасадобль, в якому співачка перетворилася в героїню Анджеліни Джолі — Маліфісенту.

Артур Логай і Анна Кареліна відтворили ситуацію з українського серіалу, в якому актор грає одну з головних ролей, "Моя улюблена Страшко".

MELOVIN продовжив свої "суперечки" з Катериною Кухар і теж приміряв на себе образ зірки фільму "Круелла", Стервели Де Віль. Разом з Лізою Русиною він виконав повільний фокстрот.

Фагот і Катерина Трішина на кілька хвилин став українськими Ромео і Джульєттою, виконавши вальс в стилі фільму "Тіні забутих предків".

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук для нового випуску вибрали образ Чарлі Чапліна, і станцювали квік-степ.

Завершили вечір кіно Ольга Харлан та Дмитро Дікусар разом з вічною історією кохання героїв фільму "Титанік" — Роуз і Джека, станцювавши віденський вальс.

Нагадаємо, що проєкт вже покинули: коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, яка замінила травмовану Настю Оруджева, і актор Олексій Суровцев.

Раніше організатори проєкту "Танці" вшанували пам’ять хореографа і судді "Танців" Григорія Чапкіса.

Теги:
#Шоу #Танці з зірками #Юрій Горбунов #Учасники Танці з зірками
Ділові зв’язки Володимира Зеленського з Росією через компанію Maltex, ймовірно, збентежать багатьох
Україна
Зеленський опинився в списку власників офшорів: що приховував "антиолігарх"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ділові зв’язки Володимира Зеленського з Росією через компанію Maltex, ймовірно, збентежать багатьох
Зеленський опинився в списку власників офшорів: що приховував "антиолігарх"
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне зображення
Росія відновила транзит газу до Угорщини через Україну
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський нервово відповів на питання "Телеграфа" про другий термін (відео)
Дата публікації
Категорія
Артур Єрохін
Били ногами, розмазували кров і сміялися: всі деталі вбивства поліцейського в Чернігові (відео 21+)
Дата публікації
Категорія
В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі
"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі