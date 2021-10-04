Меловин в образе Круэллы, Евгения Власова - Малефисента: как прошел пятый выпуск шоу "Танцы со звездами-2021"

Темой новой выпуска шоу стала "Ночь кинохитов"

В воскресенье, 3 октября, прошел пятый выпуск самого танцевального шоу страны — "Танцы со звездами-2021". На один вечер зрителей перенесли в "кинотеатр", где они увидели несколько мировых кинохитов, ведь темой пятого эфира стала — "Ночь кинофильмов".

Каждая пара покоряла зрителя своим танцем в роли из фильма, которых они выбрали сами.

К ним также присоединились и звездные судьи — Екатерина Кухар стала Круэллой, Влад Яма – Нео из "Матрицы", а Макс Чмерковский – вампиром, а, приглашенная в качестве четвертого судьи, Илона Гвоздева вспомнила свой образ Люси Уайлд из мультфильма "Гадкий я", в котором она танцевала с Юрием Ткачем. А так, как комик стал ведущим балкона, то зритель увидел и главного героя мультика — Грю.

Увы, но в пятом прямом эфире зрители не поддержали Фагота и Екатерину Тришину, поэтому пара покинула проект.

Какими же постановками и танцами звезды поражали в 5-м эфире:

Станислав Горуна и Даниэлла Преап превратились в звезд украинского фильма "Сумасшедшая свадьба" и станцевали зажигательный джайв.

Lida Lee и Алексей Базела стали героями фильма "Семейка Адамсов" – девочка Венздей и мальчик Пагсли, и станцевали яркую самбу.

Джамала и Антон Нестерко перевоплотились в героев фильма "Запах женщины" и станцевали страстное танго.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков на паркете показали главных героев украинского фильма "За двумя зайцами", и станцевали квик-степ.

KADNAY и Алина Ли для нового эфира подготовили вальс, превратившись в звезд фильма "Великий Гэтсби".

Евгения Власова и Макс Леонов подготовили пасадобль, в котором певица превратилась в героиню Анджелины Джоли — Малифисенту.

Артур Логай и Анна Карелина воссоздали ситуацию из украинского сериала, в котором актер играет одну из главных ролей, "Моя улюблена Страшко".

MELOVIN продолжил свои "споры" с Екатериной Кухар и тоже пример на себя образ звезды фильма "Круэлла", Стервеллы Де Виль. Вместе с Лизой Русиной он исполнил медленный фокстрот.

Фагот и Екатерина Тришина на несколько минут стал украинскими Ромео и Джульеттой, исполнив вальс в стиле фильма "Тени забытых предков".

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук для нового выпуска выбрали образ Чарли Чаплина, и станцевали квик-степ.

Завершили вечер кино Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар вместе с вечной историей любви героев фильма "Титаник" – Роуз и Джека, станцевав венский вальс.

Напомним, что проект уже покинули: комики Иван Люленов и Александра Машлятина, которая заменила травмированную Настю Оруджеву, и актер Алексей Суровцев.

Ранее организаторы проекта "Танцы" почтили память хореографа и судьи "Танцев" Григория Чапкиса.