Сім любовних історій і учасниці "Холостяка" в кадрі: що відомо про третій сезон серіалу "Кріпосна"

Чим дивуватиме новий сезон популярного серіалу "Кріпосна".

Зовсім скоро на екрани вийде продовження популярного драматичного серіалу "Кріпосна", другий сезон якого закінчився на гостроцікавій ноті — нареченого головної героїні, Каті Вербицької вбивають на весіллі.

Телеканал СТБ не називає точну дату виходу серіалу, проте продовжує інтригувати фанатів цікавими подробицями про серіал і тизерами. "Телеграф" вирішив зібрати всі деталі та розповісти, що ж варто чекати глядачам у третьому сезоні "Кріпосної".

Нова головна героїня.

У третьому сезоні серіалу роль Каті Вербицької зіграє нова актриса — 25-річна Соня Прісс. Відзначимо, що її обрали серед 400 конкурсантів з декількох країн.

Нові герої:

У сюжеті драми кілька сюжетних ліній, тому не дивно, що в новому сезоні з’являться і нові персонажі, а від того й акторський склад серіалу поповнився. У третьому сезоні глядачі познайомляться з подружжям Безус — Рогнідою Василівною, яку зіграла Марія Машкова, і Євгеном Антоновичем у виконанні Федора Лаврова.

Також в третьому сезоні з’являться зірки українського кіно Сергій Стрельников і Віктор Жданов.

Крім цього, в серіалі також "мелькатимуть" і екс-учасниці проєкту "Холостяк" — Надін Медведчук і Юлія Бельченко. На своїх сторінках в Інстаграм дівчата раніше вже хвалилися нарядами, в яких постануть на екранах.

Загалом до зйомок було залучено понад 1000 акторів: з них постійних — понад 100, головних — понад 30 акторів.

Локації для зйомок:

Вже по "традиції" попередніх сезонів, третій також знімали в найвідоміших локаціях України: в Києво-Печерській Лаврі, музеї ім. Гончара, маєтку Уварової та будинку-садибі Зайцева (Київ), Історико-культурному заповіднику "Качанівка" (Чернігів), музеї народної архітектури та побуту України "Пирогово", місті Переяславі, історико-культурному комплексі "Замок Радомисль" (Радомишль) і ін.

А також, зйомки проходили в павільйонах студії FILM.UA, де було відтворено інтер’єр другої половини XIX століття.

Режисер-постановник серіалу "Кріпосна" — Фелікс Герчиков.

І, трохи статистики: зйомки третього сезону тривали сім місяців. За цей час було знято 120 змін, включаючи й нічний графік зйомок, і охоплено три пори року. А також за час зйомок було використано близько 50-60 борід, 150 вусів, 100 пар бакенбардів різної форми і відтінків.

Раніше, "Телеграф" писав, що зірка серіалу "Кріпосна" Дарина Легейда вийшла заміж за свого коханого, теж актора Дмитра Сову.