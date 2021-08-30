Звезда сериала "Крепостная" вышла замуж: появились первые фото

Украинские актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда сыграли свадьбу.

На еще одного холостяка в украинском шоу-бизнесе стало меньше, как и на одну холостячку. Звезды украинского кино — Дмитрий Сова и Даша Легейда 28 августа связали себя узами брака. Пара сыграла свадьбу на берегу Днепра.

Стоит отметить, что на церемонии засветились и "расставшиеся" Ксения Мишина и Александр Эллерт.

На своей странице в Инстаграм Даша Легейда опубликовала несколько фото и видео со свадьбы. Роскошная церемония прошла на берегу Днепра, в парке в сосновом лесу.

Для главного события в своей жизни Даша, как истинная девушка, не смогла определиться с одним нарядом, поэтому красовалась перед гостями в двух платьях. Первый наряд, в котором актриса шла под венец, было нежное платье с кружевом и полупрозрачной фатой. А после Легейда сменила его на пышное многослойное платье с длинной фатой и широким поясом.

Дмитрий же остался верен классике: на свадьбу он надел черный смокинг, белую рубашку и бабочку.

Дмитрий Сова и Даша Легейда

Дмитрий Сова и Даша Легейда

Ранее, "Телеграф" писал, актриса Ирина Горбачева сыграла тайную свадьбу с украинским певцом, солистом группы "Агонь" Антоном Савлеповым.