Зірка серіалу "Кріпосна" вийшла заміж: з’явилися перші фото

Українські актори Дмитро Сова і Даша Легейда зіграли весілля.

На ще одного холостяка в українському шоу-бізнесі стало менше, як і на одну холостячку. Зірки українського кіно — Дмитро Сова і Даша Легейда 28 серпня зв’язали себе тенетами шлюбу. Пара зіграла весілля на березі Дніпра.

Варто відзначити, що на церемонії засвітилися і "розлучені" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт.

На своїй сторінці в Інстаграм Даша Легейда опублікувала кілька фото і відео з весілля. Розкішна церемонія пройшла на березі Дніпра, в парку в сосновому лісі.

Для головної події у своєму житті Даша, як справжня дівчина, не змогла визначитися з одним нарядом, тому красувалася перед гостями у двох сукнях. Перше вбрання, в якому актриса йшла під вінець, було ніжне плаття з мереживом і напівпрозорою фатою. А після Легейда змінила його на пишне багатошарове плаття з довгою фатою і широким поясом.

Дмитро ж залишився вірним класиці: на весілля він одягнув чорний смокінг, білу сорочку і метелика.

Дмитро Сова і Даша Легейда

Дмитро Сова і Даша Легейда

Раніше, "Телеграф" писав, актриса Ірина Горбачова зіграла таємне весілля з українським співаком, солістом групи "Агонія" Антоном Савлепова.