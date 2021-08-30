"Настя з Уханя" і глава ДМС Соколюк зіграли пишне весілля: перші фото

Максим Соколюк і Анастасія Зінченко розписані вже півроку, але весілля зіграли тільки зараз.

Глава Держміграційної служби Максим Соколюк і його друга дружина Анастасія Зінченко, яку українці знають як "дівчину з собачкою з Уханя", зіграли весілля. Пара офіційно розписана вже півроку, але через пандемію коронавірусу урочистість молодим вдалося провести тільки зараз.

Весільними фото Настя поділилася в своєму Instagram.

Максим Соколюк і Анастасія Зінченко

Максим Соколюк і Анастасія Зінченко

Максим Соколюк і Анастасія Зінченко

"Приймаємо вітання. 29.08.2021", — написала дівчина під весільним фото.

Урочистість молодята влаштували досить пишне. Весілля проходило в італійському ресторані за містом. На свято прийшли друзі і близькі пари, було кілька подружок нареченої в однакових сукнях. Ну, і звичайно, не обійшлося без величезного весільного торта і живих музикантів.

Весільний торт молодят

Анастасія Зінченко і Максим Соколюк: історія відносин

Соколюк і Зінченко познайомилися, коли він займався визволенням дівчини з китайського Уханя. Українка не могла покинути країну через коронавірусні обмеження. Коли у них зав’язався роман, Максим Соколюк ще був одружений. Чоловік подав на розлучення з першою дружиною, від якої у нього двоє дітей. У лютому цього року Соколюк і Зінченко офіційно узаконили стосунки.