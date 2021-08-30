"Настя из Уханя" и глава ГМС Соколюк сыграли пышную свадьбу: первые фото

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко расписаны уже полгода, но свадьбу сыграли только сейчас.

Глава Госмиграционой службы Максим Соколюк и его вторая жена Анастасия Зинченко, которую украинцы знают как "девушку с собачкой из Уханя", сыграли свадьбу. Пара официально расписана уже полгода, но из-за пандемии коронавируса торжество молодым удалось провести только сейчас.

Свадебными фото Настя поделилась в своем Instagram.

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко

"Принимаем поздравления. 29.08.2021", — написала девушка под свадебным фото.

Торжество молодожены устроили довольно пышное. Свадьба проходила в итальянском ресторане за городом. На праздник пришли друзья и близкие пары, было несколько подружек невесты в одинаковых платьях. Ну, и конечно, не обошлось без огромного свадебного торта и живых музыкантов.

Свадебный торт молодоженов

Анастасия Зинченко и Максим Соколюк: история отношений

Соколюк и Зинченко познакомились, когда он занимался вызволением девушки из китайского Уханя. Украинка не могла покинуть страну из-за коронавирусных ограничений. Когда у них завязался роман, Максим Соколюк еще был женат. Мужчина подал на развод с первой женой, от которой у него двое детей. В феврале этого года Соколюк и Зинченко официально узаконили отношения.