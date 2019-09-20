Крепостная: будет ли 3 сезон украинского сериала (Фото)

Новости культуры:Драма "Кріпосна" стал самым полюбившемся костюмированным сериалом на украинском телевидении.

В четверг, 19 сентября, вышла последняя серия второго сезона драматического сериала "Кріпосна".

По сюжету, главная героиня Катя Вербицкая наконец-то обрела долгожданную свободу, а также встретила свою любовь - Андрея Жадана. Но последняя сцена осталась открытой: возлюбленного тут же убивают.

Такая задумка режиссеров весьма не пришлась по вкусу поклонникам драматической кинокартины.

В соцсетях начался невероятный флешмоб. Фанаты придумали новые теги #ЖаданЖиви и #МожливоВсе. Зрители украинской "Игры престолов" все еще надеются, что один из любимых мужских персонажей волшебным образом сможет исцелится.

По этому вопросу, сценаристы сериала "Кріпосна" все же подумывают воскресить Андрея Жадана, и рассказали, что третьему сезону быть, но ждать придется не скоро, а в 2021 году.

Дело в том, что для продолжения съемок требуются крупномасштабные работы: это и поиск дорогих костюмов, а также расширение локаций.