Крепостная: будет ли 3 сезон украинского сериала (Фото)

В четверг, 19 сентября, вышла последняя серия второго сезона драматического сериала "Кріпосна".
По сюжету, главная героиня Катя Вербицкая наконец-то обрела долгожданную свободу, а также встретила свою любовь - Андрея Жадана. Но последняя сцена осталась открытой: возлюбленного тут же убивают.
Такая задумка режиссеров весьма не пришлась по вкусу поклонникам драматической кинокартины.
В соцсетях начался невероятный флешмоб. Фанаты придумали новые теги #ЖаданЖиви и #МожливоВсе. Зрители украинской "Игры престолов" все еще надеются, что один из любимых мужских персонажей волшебным образом сможет исцелится.
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Що спільного в цих двох красунчиків? Ну крім харизматичної зовнішності та чарівних очей Їх обох вбили в кінці сезону. Що правда, Джон Сноу воскрес, і це ми знаємо точно. А от що буде з Андрієм Жаданом? Творчість від наших шанувальників зі зверненням до творців серіалу #Кріпосна не залишила нас байдужими Тому - #жаданживи #СТБ #МожливоВсе
По этому вопросу, сценаристы сериала "Кріпосна" все же подумывают воскресить Андрея Жадана, и рассказали, что третьему сезону быть, но ждать придется не скоро, а в 2021 году.
Дело в том, что для продолжения съемок требуются крупномасштабные работы: это и поиск дорогих костюмов, а также расширение локаций.