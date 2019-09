Крепостная: будет ли 3 сезон украинского сериала (Фото)

View this post on Instagram

Що спільного в цих двох красунчиків? Ну крім харизматичної зовнішності та чарівних очей Їх обох вбили в кінці сезону. Що правда, Джон Сноу воскрес, і це ми знаємо точно. А от що буде з Андрієм Жаданом? Творчість від наших шанувальників зі зверненням до творців серіалу #Кріпосна не залишила нас байдужими Тому - #жаданживи #СТБ #МожливоВсе