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"Киноколо": список номинантов на Вторую национальную премию кинокритиков
"Киноколо": список номинантов на Вторую национальную премию кинокритиков

"Киноколо": список номинантов на Вторую национальную премию кинокритиков

"Киноколо": список номинантов на Вторую национальную премию кинокритиков
18:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости культуры:В этом году критики впервые назовут призера в категории "лучший анимационный фильм".

Национальная премия кинокритиков "Киноколо", определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины, объявила номинантов 2019 года.

Об этом сообщает компания "Артхаус Трафик".

“Премия присуждается в 8 номинациях: за лучшие полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, открытие года, режиссера, актрису и актера. В этом году критики впервые назовут призера в категории лучший анимационный фильм. Лидерами по количеству номинаций стали драма "Домой" Наримана Алиева (6 номинаций), комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича (5 номинаций) и военная драма "U311 "Черкассы" Тимура Ященко (4 номинации)", - говорится в сообщении.

Список номинантов

Лучший полнометражный игровой фильм

  • "Домой", реж. Нариман Алиев, прод. Владимир Яценко
  • "Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин, прод. Владимир Яценко, Миклош Гимнеш
  • "U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко, прод. Марта Лотиш, Ирина Клименко
  • "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич, прод. Алла Белая, Дмитрий Суханов

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Знебарвлена", реж. Марина Степанская, прод. Дарья Бассель
  • "Анна", реж. Декель Беренсон, прод. Мерлин Мертон, Ольга Безхмельницина, Виталий Шереметьев
  • "Рождественские истории", реж. Филипп Сотниченко, прод. Валерия Сочивец
  • "В нашей синагоге", реж. Иван Орленко, прод. Елена Ершова, Яна Краль

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Лучший документальный фильм

  • "Божественные", реж. и прод. Роман Бордун
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан, прод. Илья Гладштейн
  • "Папа – мамин брат", реж. Вадим Ильков, прод. Валентин Васянович, Ия Мыслицкая, Дарья Бассель
  • "Панорама", реж. Юрий Шилов, прод. Геннадий Кофман, Ольга Безхмельницина, Мирослав Дембинский

Лучший анимационный фильм

  • "Любовь", реж. Никита Лиськов, прод. Андрей Граница
  • "Пуповина", реж. Александр Бубнов, прод. Виталий Хало
  • "Пока не станет черным", реж. Анастасия Фалилеева
  • "Лесная песня", реж. Андрей Науменко

Открытие года

  • "Домой", реж. Нариман Алиев, прод. Владимир Яценко
  • "Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин, прод. Владимир Яценко, Миклош Гимнеш
  • "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич, прод. Алла Белая, Дмитрий Суханов
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан, прод. Илья Гладштейн
  • "U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко, прод. Марта Лотиш, Ирина Клименко

Лучший режиссер

  • Вадим Ильков, фильм "Папа – мамин брат"
  • Нариман Алиев, фильм "Домой"
  • Тимур Ященко, фильм "U311 "Черкассы""
  • Антонио Лукич, фильм "Мои мысли тихие"

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Лучший актер

  • Ахтем Сеитаблаев, фильм "Домой"
  • Евгений Ламах, фильм "U311 "Черкассы""
  • Андрей Лидаговский, фильм "Мои мысли тихие"
  • Ремзи Билялов, фильм "Домой"

Лучшая актриса

  • Дарья Полунина, фильм "Знебарвлена"
  • Дарья Барихашвили, фильм "Домой"
  • Руслана Хазипова, фильм "Дикое поле"
  • Ирма Витовская, фильм "Мои мысли тихие"

Премия кинокритиков Украины "Киноколо" основана в 2018 года. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения 24 октября во время открытия 3-го кинофестиваля "неделя критики". Фестиваль будет проходить с 24 по 30 октября в кинотеатре "Жовтень".

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На премию номинировались ленты украинского производства, которые были впервые показаны в Украине в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года включительно, а именно имели кинотеатральный прокат на территории Украины или были показаны впервые на украинском кинофестивале.

Организаторы кинопремии - Союз кинокритиков Украины, Ассоциация "Содействия развития кинематографа в Украине — смотри украинское!" и компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Премия, Кино, Неделя критики, КИНОКОЛО, Премия кинокритиков Украины.
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