"Киноколо": список номинантов на Вторую национальную премию кинокритиков

Новости культуры:В этом году критики впервые назовут призера в категории "лучший анимационный фильм".

Национальная премия кинокритиков "Киноколо", определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины, объявила номинантов 2019 года.

Об этом сообщает компания "Артхаус Трафик".

“Премия присуждается в 8 номинациях: за лучшие полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, открытие года, режиссера, актрису и актера. В этом году критики впервые назовут призера в категории лучший анимационный фильм. Лидерами по количеству номинаций стали драма "Домой" Наримана Алиева (6 номинаций), комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича (5 номинаций) и военная драма "U311 "Черкассы" Тимура Ященко (4 номинации)", - говорится в сообщении.

Список номинантов

Лучший полнометражный игровой фильм

"Домой", реж. Нариман Алиев, прод. Владимир Яценко

"Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин, прод. Владимир Яценко, Миклош Гимнеш

"U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко, прод. Марта Лотиш, Ирина Клименко

"Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич, прод. Алла Белая, Дмитрий Суханов

Лучший короткометражный игровой фильм

"Знебарвлена", реж. Марина Степанская, прод. Дарья Бассель

"Анна", реж. Декель Беренсон, прод. Мерлин Мертон, Ольга Безхмельницина, Виталий Шереметьев

"Рождественские истории", реж. Филипп Сотниченко, прод. Валерия Сочивец

"В нашей синагоге", реж. Иван Орленко, прод. Елена Ершова, Яна Краль

Лучший документальный фильм

"Божественные", реж. и прод. Роман Бордун

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан, прод. Илья Гладштейн

"Папа – мамин брат", реж. Вадим Ильков, прод. Валентин Васянович, Ия Мыслицкая, Дарья Бассель

"Панорама", реж. Юрий Шилов, прод. Геннадий Кофман, Ольга Безхмельницина, Мирослав Дембинский

Лучший анимационный фильм

"Любовь", реж. Никита Лиськов, прод. Андрей Граница

"Пуповина", реж. Александр Бубнов, прод. Виталий Хало

"Пока не станет черным", реж. Анастасия Фалилеева

"Лесная песня", реж. Андрей Науменко

Открытие года

"Домой", реж. Нариман Алиев, прод. Владимир Яценко

"Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин, прод. Владимир Яценко, Миклош Гимнеш

"Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич, прод. Алла Белая, Дмитрий Суханов

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан, прод. Илья Гладштейн

"U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко, прод. Марта Лотиш, Ирина Клименко

Лучший режиссер

Вадим Ильков, фильм "Папа – мамин брат"

Нариман Алиев, фильм "Домой"

Тимур Ященко, фильм "U311 "Черкассы""

Антонио Лукич, фильм "Мои мысли тихие"

Лучший актер

Ахтем Сеитаблаев, фильм "Домой"

Евгений Ламах, фильм "U311 "Черкассы""

Андрей Лидаговский, фильм "Мои мысли тихие"

Ремзи Билялов, фильм "Домой"

Лучшая актриса

Дарья Полунина, фильм "Знебарвлена"

Дарья Барихашвили, фильм "Домой"

Руслана Хазипова, фильм "Дикое поле"

Ирма Витовская, фильм "Мои мысли тихие"

Премия кинокритиков Украины "Киноколо" основана в 2018 года. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения 24 октября во время открытия 3-го кинофестиваля "неделя критики". Фестиваль будет проходить с 24 по 30 октября в кинотеатре "Жовтень".

На премию номинировались ленты украинского производства, которые были впервые показаны в Украине в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года включительно, а именно имели кинотеатральный прокат на территории Украины или были показаны впервые на украинском кинофестивале.

Организаторы кинопремии - Союз кинокритиков Украины, Ассоциация "Содействия развития кинематографа в Украине — смотри украинское!" и компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.