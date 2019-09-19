"Киноколо": список номинантов на Вторую национальную премию кинокритиков

Национальная премия кинокритиков "Киноколо", определяющая достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины, объявила номинантов 2019 года.
Об этом сообщает компания "Артхаус Трафик".
“Премия присуждается в 8 номинациях: за лучшие полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, открытие года, режиссера, актрису и актера. В этом году критики впервые назовут призера в категории лучший анимационный фильм. Лидерами по количеству номинаций стали драма "Домой" Наримана Алиева (6 номинаций), комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича (5 номинаций) и военная драма "U311 "Черкассы" Тимура Ященко (4 номинации)", - говорится в сообщении.
Список номинантов
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Домой", реж. Нариман Алиев, прод. Владимир Яценко
- "Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин, прод. Владимир Яценко, Миклош Гимнеш
- "U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко, прод. Марта Лотиш, Ирина Клименко
- "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич, прод. Алла Белая, Дмитрий Суханов
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Знебарвлена", реж. Марина Степанская, прод. Дарья Бассель
- "Анна", реж. Декель Беренсон, прод. Мерлин Мертон, Ольга Безхмельницина, Виталий Шереметьев
- "Рождественские истории", реж. Филипп Сотниченко, прод. Валерия Сочивец
- "В нашей синагоге", реж. Иван Орленко, прод. Елена Ершова, Яна Краль
Лучший документальный фильм
- "Божественные", реж. и прод. Роман Бордун
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан, прод. Илья Гладштейн
- "Папа – мамин брат", реж. Вадим Ильков, прод. Валентин Васянович, Ия Мыслицкая, Дарья Бассель
- "Панорама", реж. Юрий Шилов, прод. Геннадий Кофман, Ольга Безхмельницина, Мирослав Дембинский
Лучший анимационный фильм
- "Любовь", реж. Никита Лиськов, прод. Андрей Граница
- "Пуповина", реж. Александр Бубнов, прод. Виталий Хало
- "Пока не станет черным", реж. Анастасия Фалилеева
- "Лесная песня", реж. Андрей Науменко
Открытие года
- "Домой", реж. Нариман Алиев, прод. Владимир Яценко
- "Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин, прод. Владимир Яценко, Миклош Гимнеш
- "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич, прод. Алла Белая, Дмитрий Суханов
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан, прод. Илья Гладштейн
- "U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко, прод. Марта Лотиш, Ирина Клименко
Лучший режиссер
- Вадим Ильков, фильм "Папа – мамин брат"
- Нариман Алиев, фильм "Домой"
- Тимур Ященко, фильм "U311 "Черкассы""
- Антонио Лукич, фильм "Мои мысли тихие"
Лучший актер
- Ахтем Сеитаблаев, фильм "Домой"
- Евгений Ламах, фильм "U311 "Черкассы""
- Андрей Лидаговский, фильм "Мои мысли тихие"
- Ремзи Билялов, фильм "Домой"
Лучшая актриса
- Дарья Полунина, фильм "Знебарвлена"
- Дарья Барихашвили, фильм "Домой"
- Руслана Хазипова, фильм "Дикое поле"
- Ирма Витовская, фильм "Мои мысли тихие"
Премия кинокритиков Украины "Киноколо" основана в 2018 года. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения 24 октября во время открытия 3-го кинофестиваля "неделя критики". Фестиваль будет проходить с 24 по 30 октября в кинотеатре "Жовтень".
На премию номинировались ленты украинского производства, которые были впервые показаны в Украине в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года включительно, а именно имели кинотеатральный прокат на территории Украины или были показаны впервые на украинском кинофестивале.
Организаторы кинопремии - Союз кинокритиков Украины, Ассоциация "Содействия развития кинематографа в Украине — смотри украинское!" и компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.