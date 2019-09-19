Организаторы фестиваля Kharkiv Meet Docs объявили программу

Новости культуры:В рамках Kharkiv Meet Docs состоится мировая премьера его ленты “Части”.

В Харькове 25 - 29 сентября состоится третий международный кинофестиваль Kharkiv Meet Docs.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, здесь впервые стартует конкурс детского и подросткового видео на социально важные темы и воркшопы для школьников, а фестиваль независимого короткометражного кино "Бардак" станет полноправной частью кинофорума.

"В питчинге кинопроектов, кроме финального этапа 29 сентября, будет входить образовательный воркшоп и презентации прошлогодних участников. Среди членов жюри - ведущие документалисты Сергей Буковский и Виталий Манский, преподаватель Валентин Марченко, среди тьюторов - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, продюсер Анна Паленчук и немецкий продюсер и режиссер Феликс Кригсхайм. Победитель получит современный квадрокоптер DJI Mavic Pro Platinum", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на фестивале будут представлены 26 полнометражных и короткометражных кинокартин.

Откроет Kharkiv Meet Docs дебютная кинолента Наримана Алиева "Домой", которая получила Гран-при на 10-м Одесском МКФ и является претендентом от Украины на премию "Оскар". Режиссер лично представит фильм. Харьковчане смогут увидеть и второй фильм, отмеченный "Золотым Дюком", - "А потом мы танцевали" грузинского режиссера Левана Акина. Эта копродукционная картина была выдвинута на "Оскар" от Швеции. Лента рассказывает историю любви двух мужчин в гендерно консервативной среде традиционных грузинских танцев.

Основную документальную секцию представят как ведущие европейские и мировые ленты, так и самые свежие украинские документальные работы ("История Зимнего сада" Семена Мозгового, "Братья по оружию" Сергея Лысенко, "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Надежды Парфан, "Верю. Жду. Молюсь" Екатерины Стрельченко).

Будут показаны и самые громкие копродукционные работы. Среди них - кинолента Алисы Коваленко "Домашние игры", "Моя бабушка с Марса" Александра Михалковича.

Новый фильм представит харьковский режиссер, обладатель награды кинофестиваля Docudays UA Дмитрий Лавриненко.

Также в Харькове состоится европейская премьера документальной картины "С любовью к Германии" режиссера Дезирены Альморади.

Сразу два фильма поднимут темы ЛҐБТК-сообщества - "Gayby baby" Майи Ньюэлл и "Не прячь глаз–2" - продолжение проекта украинского клипмейкера и ЛҐБТК-активиста Юрия Движона.

Главная тема нынешнего фестиваля - общественный активизм и независимая журналистика.

В его рамках 26 сентября в Харьковском экономическом университете им. Семена Кузнеца состоится конференция с участием волонтеров, общественных активистов, ведущих журналистов Харьковщины и военных корреспондентов. Здесь будут показаны три короткометражных работы: "Цвет фасада - синий" Алексея Радинского, получивший специальную награду жюри на 48-м Киевском международном кинофестивале "Молодость", "Миротворцы. В горах Сванетии" Андрея Киршина и "Без статуса. Украина" Дмитрия Тяжлова.

А 27 сентября состоится украинская премьера фильма Аскольда Курова "Новая", рассказывающего о существовании единственной независимой газеты в России.

Закроет фестиваль фильм Виталия Манского "Свидетели Путина", события которого начинаются 31 декабря 1999 года, когда РФ узнала о новом президенте. Фильм основан на документальных свидетельствах операции "Преемник". Режиссер представит киноленту лично.