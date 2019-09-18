Комедийная драма о воображаемом Гитлере победила на кинофестивале в Торонто: официальный трейлер

Новости культуры:Комедийно-драматический фильм "Кролик Джоджо" получил главный приз на кинофестивале в Торонто, несмотря на многочисленные отрицательные отзывы.

Тайка Вайтити преподнес кинокритикам большой сюрприз: его картина "Кролик Джоджо" взяла главный приз на кинофестивале в Торонто, несмотря на отрицательные отзывы профессиональных рецензентов. Эта победа открывает режиссеру прямую дорогу к золотой статуэтке "Оскара".

Критикам и рядовым зрителям стоит приготовиться к интригующему наградному сезону в следующем году, потому что триумфа Тайки Вайтити в Канаде никто не ожидал. "Кролик Джоджо" получил всего 52 балла из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic и множество недовольных отзывов от профессионалов. Но на кинофестивале в Торонто решение остается за зрителями, и у них было собственное мнение на счет сатирической драмы.

Режиссер поблагодарил всех, кто подарил ему победу:

"Благодарю за эту невероятную честь. "Кролик Джоджо" - это история о толерантности и понимании. Надеюсь, она напомнит нам, что мы по-прежнему способны налаживать связь друг с другом, вне зависимости от возраста, пола, расы, религии и прочего".

Вполне ожидаемо, что скоро фильм вступит в гонку за "Оскаром". В прошлом году триумфатором кинофестиваля стала картина "Зеленая книга" от режиссера Питера Фаррелли. Именно этот проект впоследствии получил золотую статуэтку, хотя многие ожидали, что победителем станет "Черный клановец". С 2013 года все фильмы, удостоившиеся главного приза в Торонто, неизменно получали главную номинацию "Оскара". Возможно, в следующем году благодарственную речь со сцены Dolby Theatre произнесет и Вайтити.